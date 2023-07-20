邊宣傳還邊賺錢！上百品牌「付錢」幫《芭比》電影打廣告 美泰兒如何做到？

摘要 1. 美泰兒已經跟超過100個品牌合作推出聯名商品，品牌需要支付美泰兒授權費，另一些品牌則必須跟美泰兒分潤，上繳商品營收5％到15％。 2. 專家分析，美泰兒不用花大錢打廣告，拿到授權金，而且還能增加電影和品牌聲量，是超越電影傳統宣傳、最具成本效益的行銷方式。 3. 為何這些品牌願意付錢，還替美泰兒宣傳？因為美泰兒相當了解自身的產品定位和形象，反而提供其他品牌揮灑創意的空間，讓合作效益提升，不只是把芭比logo貼在產品上而已。

幫自己的產品宣傳，居然同時還能額外掙錢，這有可能嗎？玩具公司美泰兒（Mattel）證明，這並非天方夜譚。

《衛報》報導，美泰兒為了替即將上映的電影《芭比》宣傳，已經跟超過100個品牌，推出以芭比為主題的聯名商品。包括跟服飾品牌Gap推T恤、跟美妝公司萊雅（L'Oréal）旗下的品牌NYX推化妝品，甚至跟科技公司微軟推粉紅色Xbox遊戲主機，猶如打造一個實體的「芭比宇宙」。

重點是，這些品牌不但助攻宣傳，還要向美泰兒付費！《華爾街日報》指出，根據合約，一些品牌需要支付美泰兒授權費，另一些品牌則必須跟美泰兒分潤，上繳商品營收5％到15％。

同時，美泰兒不用花大錢打廣告，拿到授權金，而且還能增加電影和品牌聲量。

根據品牌數據平台MuckRack，今年截至7月初，網路上有關芭比的文章已接近50萬篇。《芭比》預算花費1億美元，預計上映後，首週末就能收穫票房6千萬美元。電影發行商華納兄弟（Warner Bros.）預計，美泰兒將分潤2千5百萬到5千萬美元。

「這是超越電影傳統宣傳、最具成本效益的行銷方式，」票房數據公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）分析。

但，為何這些品牌願意付錢，還替美泰兒宣傳？

原因在於，美泰兒相當了解自身的產品定位和形象，反而提供其他品牌揮灑創意的空間，讓合作效益提升，不只是把芭比logo貼在產品上而已。

例如，它跟澳洲香氛公司Glasshouse推出一支粉紅色蠟燭。討論期間，它希望該香氛蠟燭能重現，消費者開箱芭比娃娃時會聞到的「新娃娃氣味」。

「這對我們來說，是一個新的香氛挑戰，」Glasshouse創辦人埃克斯（Nicole Eckels）表示。該品牌混合覆盆莓、新鮮草莓、塑膠玩偶的氣味，來重現目標氣味。

結果，在蠟燭通常沒賣那麼好的夏季，這支要價約新台幣1200元的蠟燭，快速銷售一空，讓Glasshouse得趕緊補貨。

另一間護髮品牌Chi，過去4年已經跟美泰兒合作4次，就是因為每次聯名產品都售罄。「對其他品牌的呈現方式，美泰兒有很具體的要求，但我們很讚賞這種做法，」Chi母公司Farouk Systems行銷總裁里瓦斯（Richard Rivas）表示。

身為文化經典符號，也是美泰兒讓品牌搶著合作的優勢，讓聯名碰撞出新的感覺，吸引消費者購買。

「芭比是地球上最大的女孩品牌，也是唯一真正擁有一種顏色（芭比粉紅色）代表權的品牌，」行銷公司Kids Industries創辦人波普（Gary Pope）表示，「因此它早已有一個絕佳的（品牌）玩耍場所。」

也因此，已經是「女孩」代名詞的美泰兒，可以理所當然的，跟女性生活緊密連結的美妝品牌聯名，但它同時也可以Xbox遊戲主機等「不那麼女孩」的品牌合作，符合近來訴求，讓人們對女性角色有更多元的想像。

「這次合作是激勵年輕女孩追隨自己的熱情，並突顯STEM（科學、科技、工程、數學的英文首字母縮寫）、遊戲也可以是一種職業生涯，」Xbox 整合行銷副總裁沃德（Kirsten Ward）如此說明他們為何選擇跟美泰兒合作。

「如果你愛芭比，這部電影適合你；如果你討厭芭比，這部電影適合你。」《芭比》的標語自信的寫道。目前，透過大量聯名行銷，芭比粉紅色的確鋪天蓋地充滿人們的生活，等到電影上映，很快會知道，粉紅色是否真的也是鈔票的顏色。

資料來源：Axios、華爾街日報、衛報、Modern Retail、NPR

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