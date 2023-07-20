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社畜小確幸要沒了？在家工作神話破滅 老闆盼全回辦公室

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據調查指出，員工遠端上班的生產力大多會下降，所以老闆都希望部屬回到辦公室。示意圖／ingimage
根據調查指出，員工遠端上班的生產力大多會下降，所以老闆都希望部屬回到辦公室。示意圖／ingimage

在家工作蔚為流行，勞資兩造想法大不同！過去幾年因為新冠防疫措施的關係，「在家工作」成為眾多企業的選擇。但根據調查指出，員工遠端上班的生產力大多會下降，所以老闆都希望部屬回到辦公室，但員工卻想要繼續留在家工作，變成兩難的狀況。

在家工作降效率

在疫情期間，許多企業被迫採用遠端上班的方式，成為一場企業的社會實驗。不少企業當時認為，在家上班能夠減少辦公室的占地面積，減少租賃的成本；也替勞工省下更多上班時間，取得生活與工作的平衡。

然而，《經濟學人》報導，調查印度數據人員後發現，在家工作的員工效率比在辦公室工作的員工低了18%，此狀況在亞洲大型IT公司狀況亦然。微軟也發現，隨著遠距工作興起，企業內部的聯絡網路變得更僵化且孤立。

然而，儘管如此，員工仍偏好遠距上班，根據調查指出，世界各地的工人都希望能在家裡多待兩天，主要原因就是因為在家上班就能減少通勤時間、兼顧家庭等。史丹佛大學論文指出，遠距上班平均可為員工一天省下72分鐘。

彈性工時待討論

除了工作地點之外，上班時間也成為近期職場討論的議題之一，不少國家都開始區域性的實行「週休三日」的制度。《經濟學人》報導，上述討論的核心其實就是「彈性工時」，讓雇主與受雇者能夠靈活運用上班時間，而非制式化的朝九晚五。

然而，學者發現，彈性工時不一定能提升工作效率，因為很多需要團隊協作的工作，需要員工在同一時間一同上班，較易溝通。學者呼籲，工時的重點在於「有確定的工時制度」，盡可能不要有突發性的任務，更應避免干擾到員工的假日，否則部屬的工作效率就會大幅下滑。

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