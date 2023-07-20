美銀指iPhone 15上市可能延到Q4 蘋果本季財測恐令人失望

美國消費電子大廠蘋果（Apple）上季財報將在約兩周後揭曉，華爾街已開始調整對蘋果上季與之後的業績預估，但至少一位分析師擔心，近期的iPhone銷售看來疲弱。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美銀全球研究公司（BofA Global Research）莫漢19日發布研究報告指出，蘋果預定8月3日發布的上季財報可能「大致符合」華爾街預估，他認為營收為807億美元、每股盈餘1.17美元，略低於市場共識預測的818億美元營收與每股盈餘1.19美元。

莫漢指出，雖然蘋果管理階層預測匯率逆風將對營收造成4個百分點的影響，但他認為實際影響只有不到2個百分點。

然而，他擔心蘋果本季財測可能不如預期，因為他的通路確認發現，新款iPhone（暫稱iPhone 15）推出時間可能延後好幾個禮拜，可能延到今年第4季。他預估，即便有匯率的2.5%順風因素助力，蘋果本季營收為871億美元，遠低於分析師預估共識的916億美元。

莫漢預期，蘋果硬體部門銷售上季年比將下滑，基於iPhone 15的可能上市時間點、以及Mac的比較基期較高，本季產品營收可能進一步減少。他預估本季iPhone銷量為4,800萬支，低於華爾街共識的5,100萬支。

莫漢雖調升蘋果的目標價，從190美元提高到210美元，但維持中立評級。蘋果股價19日收盤上漲0.7%至195.1美元。