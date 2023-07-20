外資近一年買超亞洲新興市場規模 六年來首度超越中國

外資在亞洲新興股票市場買超規模六年來首度超過中國大陸，可見投資人對中國經濟成長的前景並不樂觀。

英國金融時報引述高盛統計指出，外資過去一年在中國大陸以外亞洲新興市場股市買超逾410億美元，超過透過香港投入陸股淨流入的330億美元。而再前一年內外資在亞洲新興市場賣超760億美元，在陸股買超428億美元。

如此轉變，反映中國大陸從嚴厲的新冠肺炎防疫措施解封後復甦令人失望的現實，也凸顯亞洲其他經濟體受益於供應鏈轉移以及美國半導體的強勁需求。

高盛亞太區股票策略師Sunil Koul說：「綜觀這一地區，會更傾向布局對美國經濟成長較敏感的市場。」他認為，中國大陸復甦遲緩，與亞洲其他地區強勁成長和美國今年有望避免經濟衰退形成強烈對比。

美銀最近對亞洲基金經理人調查，也反映對中國大陸的信心惡化。調查顯示260名受訪者中，逾半數將陸股部位降為低於權重。

同時，美銀調查有86%基金經理人預料未來一年除日本外亞太地區股市看漲，認為除中國外亞太股市一直被低估。中國經濟成長落後，地緣政治風險上升，也激發對中國以外投資標的的需求。

法巴銀行亞太區股票研究負責人Manishi Raychaudhuri說，除非中國的經濟增長前景有所改善，否則投資人將持續觀望陸股。至於亞洲，他認為今年有兩大主題，一是「買印度」，二是「買人工智慧（AI）驅動的科技」。後者已帶動台灣和南韓分別湧入100億美元和90億美元的資金，投資人重押AI帶動的半導體需求。

花旗集團亞洲交易策略全球市場負責人Mohammed Apabhai說：「在中國成長引擎尚未全面復原的情況下，目光正在轉向印度。」他指出，外資今年湧入印度的資金約為140億美元。