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Netflix取消無廣告基本方案 納入美國與英國

中央社／ 台北20日電

繼6月在加拿大取消無廣告干擾的基本方案後，串流影音服務Netflix今天宣布擴大實施到美國與英國，新用戶的最低價選擇已改為穿插廣告的訂閱方案。

Netflix在財報會議聲明中表示，定價與方案策略的精細程度提升，對改善變現能力至關重要。今年第1季Netflix在數個滲透率較差的市場降價，第2季在加拿大針對新用戶取消無廣告基本方案，現在Netflix也在美國和英國實施同樣作法。

目前Netflix在美國最低月費為6.99美元（約新台幣217元），在英國為4.99英鎊（約新台幣201元），在加拿大為5.99美元。考量片庫廣度與品質，Netflix認為這些價格將為消費者提供極大的價值。

Netflix開抓共享帳號後，今年第2季新增590萬用戶，優於市場預期，但營收僅年增2.7%至81.87億美元，成長率低於分析師預估，主要受到匯率波動及在部分市場降價搶市的影響。Netflix預估第3季營收將年增7.5%至85.2億美元，同樣低於市場預期。

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