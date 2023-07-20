義大利全球軟實力排第9 科學研究指標得最低分

義媒引述英國知名品牌評估機構「品牌金融」公布「全球軟實力指數」，義國在全球100多個國家中，最具軟實力國家排第9名。

報導指出，義國在文化遺產指標表現輸法國；另外，義國所有得分中，科學研究指標最低分，是有待改善的。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）今日報導，義大利媒體引述英國知名品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）公布的「全球軟實力指數」（GLOBAL SOFT POWER INDEX）最新發布報告指出，2023年義大利品牌價值比2022年前進了1名，在全球100多個國家中，被評為最具軟實力國家全球第9名，義大利品牌價值達2.3兆美元（約新台幣71.43兆）。美國排名第一。

「全球軟實力指數」是指全世界對民國家品牌的認知研究。報導指出，此項排名結果為針對100多個國家/地區的10萬多人（18至75歲）收集的答案。

該調查分為兩個層次：第一個為收集民意（針對100多個不同國家的居民，不論其社會背景或對研究主題的認知程度如何）；第二個為收集專業意見（針對同一國家的機構代表、公司高層、全球影響力人士的意見進行收集）。

報導指出，根據調查報告數據顯示，美國被評為最具軟實力國家全球第1名，緊追在後的是英國，第三名則為德國。

報導續稱，義大利被評為最具軟實力國家全球第9名，儘管略有提高（2022年排名第10）。但在文化遺產此項指標上，義大利與美國同居第二，第一名是法國（比義大利高出0.1分）。在科學研究此項指標中義大利獲得最低分（僅3.5分）。

報導指出，希望各項指標分數能繼續增長，科學研究、教育投資和大學問題能得到解決，或許這對義大利的品牌價值與全球影響力將更為不同。