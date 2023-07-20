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蘋果悄悄研發自家生成式AI工具 追趕OpenAI 股價漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司傳出正悄悄研究可能挑戰OpenAI、Google和其他公司的AI工具，激勵股價上漲。路透
蘋果公司傳出正悄悄研究可能挑戰OpenAI、Google和其他公司的AI工具，激勵股價上漲。路透

蘋果公司正悄悄研究可能挑戰OpenAI、Google和其他公司的人工智慧 （AI）工具，但尚未制定出向消費者發布這項技術的明確策略。

知情人士透露，蘋果建立了自己的框架來創建大型語言模型。有了這個被稱為「Ajax」的基礎後，蘋果還創建了一個聊天機器人服務，一些工程師稱之為「Apple GPT」。

因事未公開而不願具名的知情人士稱，近幾個月來，推動AI已成為蘋果的一項重大努力，好幾個團隊在合作這個項目。具體工作包括試圖解決與這項技術相關的潛在隱私問題。

彭博報導後，蘋果股價應聲由黑翻紅勁揚2.3%至創紀錄的198.23美元，稍後漲幅收斂，絡場以195.10美元作收，漲幅0.71%。OpenAI的合作夥伴和主要投資者微軟則下跌約1%。

蘋果發言人不予置評。

據知情人士透露，Ajax創建於去年，旨在統一蘋果的機器學習開發。該公司已經對搜索、Siri和地圖功能進行了與AI相關的改進。Ajax目前被用來創建大型語言模型，並成為內部ChatGPT式聊天工具的基礎。

知情人士透露，蘋果機器學習和AI部門負責人John Giannandrea與件工程高級負責人Craig Federighi正在領軍推動這項工作，但兩人沒有達成統一意見，Giannandrea暗示他希望採取更為保守的做法，先看看其他公

司近期的AI發展情況再說。

大約在開發自己的工具的同時，蘋果公司進行了一項有關OpenAI技術的企業試用版。該公司還考慮與OpenAI簽署一份更大的合同，後者將服務授給微軟， Shutterstock Inc.和Salesforce Inc.

蘋果的Ajax系統基於Google的機器學習框架Jax。蘋果的系統在Google雲端。

OpenAI 機器學習 語言

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