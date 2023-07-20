台積電ADR微跌 較台北交易溢價10.3%
台積電ADR周三微跌0.1%，收在103.06美元，較台北交易股票（2330）溢價10.3%。費城半導體指數同日下跌1.1%。
美國股市周三上漲，道瓊工業指數連續八個交易日上漲，銀行業績和海外通膨放緩有助維持近日漲勢，那斯達克綜合指數受微軟下跌拖累而接近平盤。道瓊工業指數上漲109.28點，漲幅0.3%，收在35,061.21點，連漲八日創下2019年9月以來最久漲勢。標普500指數漲10.74點，漲幅0.2%，至4,565.72點；那斯達克綜合指數漲4.38點，漲幅0.03%，至14,358.02點。
台灣加權股價指數周三下跌111.47點，收在17,116.44點，台積電平盤在581.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 122.29 -3.91 112.50 8.70
中華電 CHT 114.89 +0.46 115.00 -0.09
台積電 TSM 640.56 -0.09 581.00 10.25
聯電 UMC 47.55 -2.55 47.50 0.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言