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台積電ADR微跌 較台北交易溢價10.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三微跌0.1%，收在103.06美元，較台北交易股票（2330）溢價10.3%。費城半導體指數同日下跌1.1%。

美國股市周三上漲，道瓊工業指數連續八個交易日上漲，銀行業績和海外通膨放緩有助維持近日漲勢，那斯達克綜合指數受微軟下跌拖累而接近平盤。道瓊工業指數上漲109.28點，漲幅0.3%，收在35,061.21點，連漲八日創下2019年9月以來最久漲勢。標普500指數漲10.74點，漲幅0.2%，至4,565.72點；那斯達克綜合指數漲4.38點，漲幅0.03%，至14,358.02點。

台灣加權股價指數周三下跌111.47點，收在17,116.44點，台積電平盤在581.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 122.29 -3.91 112.50 8.70

中華電 CHT 114.89 +0.46 115.00 -0.09

台積電 TSM 640.56 -0.09 581.00 10.25

聯電 UMC 47.55 -2.55 47.50 0.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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