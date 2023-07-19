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垂直農業經營慘淡 專家：仍有發展空間

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
最近在美國、法國都有垂直農業公司經營不善的狀況。（網路截圖）
最近在美國、法國都有垂直農業公司經營不善的狀況。（網路截圖）

垂直農業成昨日黃花，相關企業頻傳倒閉！能在都市建築進行的垂直農業，曾被視為傳統農業弊病的解方，但最近在美國、法國都有垂直農業公司經營不善的狀況。報導指出，過度仰賴科技、晶片短缺等狀況，都是企業倒閉的原因，但也有企業透過多元化種植、降低成本等方式苦撐，認為垂直農業仍有發展空間。

垂直農業難經營

spglobal》報導，隨著世界人口增加，農業需求也逐漸提高，許多森林遭到砍伐，並轉變成農地使用，加劇了全球暖化。對此，不少聲音開始支持「都市農業」或「垂直農業」，盼藉此解決傳統農業的弊端。

BBC》報導，美國企業「AeroFarms」曾自詡為垂直農業的龍頭，但該公司最已近申請破產保護。其它發展垂直農業的公司也面臨營運困難的窘境，如法國的Agricool已經進入破產管理的階段、總部位於賓州的Fifth Season 已於2022 年底關閉、加州的Infarm則終止歐洲業務，並裁員500人。

不能只想靠科技

垂直農業設備製作商Intelligent Growth Solutions營運長勞埃德表示，許多企業主認為垂直農業無須照料，能全自動化經營，且偏好單一的蔬菜作物，如果垂直農業業者在不改變思維，恐怕經營不善的狀況還會持續發生。

加拿大麥吉爾大學的行業顧問萊夫斯魯德表示，無論運用什麼技術或種植什麼作物，農業的核心還是「照顧植物」，不能因為有科技協助就放任不管，更需要人力全天候照料。

倖存者現曙光

荷蘭農業技術公司Smartkas在英國設有最大的垂直農場，佔地約27000平方公尺。企業創辦人瑪斯札洛斯表示，企業目前最大的問題是晶片短缺，垂直農業需要機器人與避免機器人碰到水的安全系統，而這些系統都需要晶片才能夠運行，新廠房的進度更因此拖延數個月。

目前仍有不少如Smartkas企業正咬牙苦撐，更想方設法存活下來，如將垂直農業設施建設於發電廠附近，降低電價；增加番茄、黃瓜與草莓等作物的多元化種植；創造除了溫室之外不同的種植環境等。

萊夫斯魯德強調，只有市場競爭下還能存活下的農夫們出現，才能顯示這個產業逐漸邁向成熟的階段。

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