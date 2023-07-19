股市瘋AI好比1980年代PC熱潮重現！專家傳授押寶策略

今年人工智慧（AI）概念股漲翻天，許多人把這波橫掃全球股市的AI狂熱拿來與1990年代末期的達康（dot-com）泡沫相提並論。但資深市場觀察家認為，與1980年代的個人電腦（PC）榮景相提並論，似乎更加貼切。

MarketWatch專欄作家賈菲說，每回有人把AI狂熱與達康作類比，他就覺得此人不是「太年輕」，就是「太健忘」。相對而言，AI仍是新興產業，儘管與達康相比有些類似處，但就此刻發生的事，以及接下來可能的發展而論，回顧1980年代的PC熱潮，會找到更多雷同點。

達康泡沫時代

先檢視達康時代。達康泡沫在1990年代中期開始愈脹愈大，當時凡是與網際網路（internet）沾上邊的一切，都變得熱門起來。網際網路號稱能影響日常生活的各個面向，投資人熱情擁抱這個概念，使網際網路成為熱門投資題材，也讓每家擁有自己網站的公司股價大漲，就連根本不是「網路公司」的公司也沾光。由於人人爭先恐後投資網路股，沒有過往紀錄可考或商業計畫可言的新公司，也能透過首次股票發行（IPO）輕易募資。迅速致富的樂觀期待激起資金熱潮，水漲船高下不分青紅皂白撐起一切股票，形成一股普遍的漲勢。其中又以網路股飛得最高，與現實嚴重脫鉤。

相形之下，今年這波AI領頭的漲勢，目前為止並不算「普遍」；股價因AI技術演進而受惠的公司，多半都不是真正的「人工智慧公司」。即使無疑是這股AI熱潮的大贏家輝達（Nvidia），與其說是AI公司，不如說是「受惠於AI的繪圖處理器公司」。

1980年代PC熱潮

再看1980年代。當時電腦工業正從大型主機（mainframe）轉向PC，雖然這個過程多年前就已展開，但主流大眾直到此時，見到電腦擺在家中可能給生活帶來的改變，才覺醒到PC可能「改變一切」的潛力。

這正是與此刻AI最驚人的相似處：投資人認清，PC將改變世界，卻對誰會成為大贏家毫無頭緒。（PC的確改變了世界，正是踏出這第一步，引領這世界最終邁向網際網路乃至於智慧手機，造就你我今日所見的種種變革）

GMO資產配置團隊主管英克說：「你可看出一場革命將風起雲湧，且某人將憑AI賺錢，而且賺很久。但同時，大多數的公司即使看來只是有一丁點像是大贏家，股價卻飆到宛如已是大贏家的價位，但其實他們尚未賺到一毛錢。」

那也是與1980年代比較很相似之處，當年投資人瘋狂追逐王安電腦（Wang Labs）、Prime Computer、康柏（Compaq）和其他看似具贏家相的PC股票，把這些股價捧上雲霄，事後卻也承受股價從雲端墜地的損失。當時投資人青睞的是硬體股，所以日後因PC作業系統事業而飛黃騰達的軟體巨人微軟（Microsoft），當時大致被忽略了：蘋果公司那時也尚未成氣候。

Ritholtz財富管理公司分析師Barry Ritholtz認為，當前這波AI進化日後的發展可演變得與PC當年類似，因為眾所周知，1980年代/1990年代「產生許許多多的輸家，卻只揮出少數幾支全壘打」。

押寶策略：著重一籃子股票勝過光押一、兩檔

在那種情況下，Ritholtz建議，投資人應聚焦於「一籃子股票」，而不是只挑選一、兩支潛力股就想射月。他說：「這是公開市場最接近創業投資的事。你買一籃子（100支股票），其中60支停業，20支一事無成，但有12支表現良好，且只要有幾支呈爆炸性成長，就足以彌補其他輸家所有的損失。AI或許會像那樣。」

好消息是，昔日科技周期可能要花上15年到20年的時間，才會等到開花結果，但現在比較快了，因為新科技的演進周期也已加速。

不過，巴望搶搭AI革命浪潮快速致富的投資人，應該去早期電腦公司的墓園回頭憑弔一下，思考要找出哪些公司、哪些技術會勝出，是多麼困難的事。

英克認為，早期PC投資人當年若是投資硬碟機製造廠商，會比直接投資電腦製造公司強，至少在資料儲存還沒淪為無差異性產品導致價格崩落之前是如此。他預期，AI發展也會經歷幾個階段，其中大多數要等到事過境遷後，回首來時路才看得清楚。

例如，1980年代，藍色巨人IBM和全錄（Xerox）砸重金抵禦競爭並力圖跟上技術變遷的腳步。同理，今天蘋果、Alphabet、微軟等科技巨人也大舉投資AI。這麼做或許能協助他們因應前頭的變化，但此刻尚難斷言，今日穩如泰山的科技巨人，在世人眼前展現的這場漫長的科技進化周期中，將來會不會被創新巨浪淘汰出局。