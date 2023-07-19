日本官員：台積若在日建第二座晶圓廠 願提供資金

日本經產省官員表示，如果台積電決定在當地興建第二座高階晶圓廠，日本政府願意提供資金援助。

彭博資訊19日報導，經產省IT部門主管金指壽（Hisashi Kanazashi）說，日方準備籌措所需資金，協助台積打造位於日本南部的工廠。雙方已就第二晶圓廠的補助款事宜，討論了好幾個月，新廠地點可能在台積興建中的熊本廠附近。

金指壽未說明日方對台積二廠的撥款金額。他在熊本的產業記者會上表示：「當前的全球地緣政治局勢，是重振國內晶片業的機會。考量到此點，我們與台積持續討論，將試著取得並確保預算」，以支持台積打造新廠。

美中情勢緊張，台灣是地緣政治熱點，容易出現供應鏈衝擊，為了解決晶圓廠集中台灣的國安憂慮，台積電正在日本和美國建廠。台積電先前表示，希望日方負擔熊本廠的半數成本，該廠預定明年上線。