高溫影響收成！橄欖油價格恐上升 業者苦稱「今年糟糕了」

受到歐洲高溫影響，橄欖收成連續2年不好。全球橄欖油生產重鎮西班牙表示，預期產量可能無法趕上需求，也將造成價格上揚，讓業者叫苦連天。

今年產量僅微幅增加

據《衛報》報導，生產全球近半橄欖的西班牙，稍早歷經春季熱浪侵襲，預測今年的收成只會比去年增加28%，去年收成已是近十年來最糟糕的一次。國際橄欖理事會預估，今年西班牙橄欖產量為85萬噸，相較平常可來到130萬噸，去年則僅有66萬噸。

西班牙橄欖油業者擔憂，上週西班牙部分地區溫度來到攝氏43C，將迫使樹木讓未成熟的果子落果以保持溼度，造成產量將更不樂觀。百益橄欖油英國分公司執行長贊爾表示，「在西班牙，我們已經知道今年將是另一個糟糕的年份，但沒有人真正明白目前的景況，高溫持續飆高不會有助於改善情況。」

橄欖油上漲近5成

他認為，在義大利與葡萄牙都傳出歉收下，供應短缺可能會讓價格進一步上漲，批發價格自2022年初已翻了一番。英國國家統計局最新數據指出，今年5月，英國橄欖油的零售價格上漲47%，平均每500毫升為6.16英鎊。Weather.com報導，橄欖油價格已達每公噸6,000美元以上，創下1997年以來該產品最高價格。

據《EcoWatch》報導，在2023年的第一波熱浪時，樹木剛開始開花，讓它們處於脆弱的狀態。西班牙橄欖油出口、工業和商業協會主管皮科表示，「如果沒有花，就沒有果實，如果沒有果實，就沒有油。」

西班牙是歐洲最大的橄欖油生產國，但受高溫和乾旱影響，年供應量已減少一半。去年當地的橄欖油產量從2021年至2022年的148萬公噸，2022年至2023年降到只剩66萬公噸。專家預測今年供應量將達到85萬公噸，仍遠低於平均水準，但熱浪未退可能持續會對收成產生影響。

多種作物遭受影響

不只橄欖，義大利的番茄業者也對熱浪感到擔憂，因為洪水已經摧毀了今年種植的作物15%以上。氣候危機造成許多農作物面臨短缺。目前歐洲的熱浪也對葡萄園構成威脅，甚至讓長期以來能在極端環境下生存的葡萄品種也同樣面臨風險。

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