ASML上季訂單額大增20%超預期 DUV設備供不應求

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第2季訂單成長且優於分析師預估，反映其晶片製造設備的需求上升，這也為半導體市場的不景氣可能接近告終帶來樂觀訊號。

ASML在19日公布，在4月至6月的一季，訂單額較前季成長20%至45億歐元，高於彭博訪調分析師估計的39.8億歐元；上季淨營收69億歐元、淨利19.4億歐元，都高於市場預估；毛利率達51.3%，也高於市場預估的50.6%，ASML表示，「主要由當季額外的浸潤式深紫外光設備（DUV）營收帶動」。

ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）在聲明中表示，公司已上調全年財測，現在預估2023年淨營收成長30%。

溫彼得說 :「由於強勁的DUV營收，儘管不確定性增加，ASML預期2023年強勁成長，淨營收增幅朝30%邁進，而且毛利率比2022年小幅度改善。」

在產品供需方面，ASML表示，客戶對DUV微影設備的需求仍高於供應量。

雖然ASML維持保有待完成的訂單，但半導體產業景氣已經減緩，因去年的通膨和衰退恐懼因素已引發消費者和企業大幅削減支出，衝擊全球電子產品銷售。例如三星電子本月稍早才公布至少是2009年來最大單季營收衰減。

ASML上周表示計劃今年減緩聘僱，因晶片產業景氣下滑，且去年才擴編1萬名員工。

ASML 19日表示：「我們在不同市場領域的客戶目前都更加審慎，因為持續存在總體經濟不確定性，同時因而預期他們的市場稍後復甦。」

溫彼得在預錄的影片中表示，該公司最先進產品EUV事業將經歷「需求時序上的一些調整」，主要與晶圓廠整備的時間有關，「 一些因素當然與總體經濟情勢有關，人們對於這波景氣下滑時期的長久度有些擔心」。

展望本季，營收可望達65億至70億歐元，相較下，分析師平均預估為65.1億歐元。

隨著美中衝突，美國努力限制先進技術輸往中國大陸，ASML也受牽連。美國總統拜登政府上月已對荷蘭政府施加壓力，希望宣布禁止ASML在沒有取得許的情況下把浸潤式DUV賣給大陸。該公司已被禁止把極紫外光微影設備（EUC）賣給陸企。

溫彼得表示，預期美國出口管制措施不會對ASML產生重大財務影響。他說，ASML仍在等待美國相關規定的進一步澄清，但「總而言之，從出口管制的整體來看，我們預期不會對2023年業績產生重大影響，也不會影響長期展望」。