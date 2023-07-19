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歐盟官員：亞洲管制AI力道要加強

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

歐盟有意推人工智慧(AI)管制法案，亞洲各國仍在觀望。歐盟官員為了提倡保護民眾隱私不受AI技術侵害，日前拜訪包括日本與新加坡等國家，根據官員指出，亞洲各國面對AI的發展抱持樂觀，對於管制與否則在觀望。

亞洲各國多觀望

據《日本時報》報導，歐盟官員指出，歐盟與其會員國已派遣官員到至少10個亞洲國家，呼籲制定管理AI使用的規則，其中拜訪國家包括印度、日本、南韓、新加坡與菲律賓。不過，相關人士事後透露，說服亞洲國家嚴格管制的努力，卻收到冷淡的回應，許多國家仍維持「觀望」作法或傾向更彈性的管制。

管制將不利創新

例如新加坡與菲律賓官員擔憂，一旦操之過急，恐將遏止AI創新，日本則傾向更寬鬆的管制，期望AI技術能帶動經濟成長並讓自己成為新進晶片領域的領頭羊。

據《NewsBytes》報導，印度國內則一直在討論AI管制問題，雖然印度曾經不支持管制AI，但日後態度已有所轉變。上個月，印度電子暨資訊科技部副部長強德拉謝克表示，印度對AI管制的方式將基於使用者的傷害情況而定，但目前尚不清楚印度的AI管制是否會與歐盟的作法類似。

不過，由於歐盟過去曾與日本、南韓與新加坡簽訂數位夥伴協議，因此官員樂觀認為，彼此可以找到共同點並在AI等技術上深入合作。歐盟內部市場執行委員布雷頓在前往南韓與日本商討AI與半導體事宜時表示，「我們的任務就是再次確保歐盟所發生的事情得到保護。我相信這可能不會相差太遠，因為我們有共享的價值觀。」

AI管制法案已通過

由於AI工具擴展快速，歐盟認為應及早加以主動管制，而且歐盟也帶頭希望管制AI工具，其擬定的「人工智慧法案」(AI Act)草案在今年6月已在歐洲議會通過並已進入協商階段。

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