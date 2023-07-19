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美逾8,000作家要求AI Chatbot業主付費使用他們的作品

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知名作家詹姆斯．派特森 （左）和瑪格麗特．愛特伍（右）等人聯名致函要求微軟、Meta和 Alphabet 在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練 AI 系統。美聯社
知名作家詹姆斯．派特森 （左）和瑪格麗特．愛特伍（右）等人聯名致函要求微軟、Meta和 Alphabet 在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練 AI 系統。美聯社

美國超過 8,000 位作者聯署致函，要求微軟、Meta和 Alphabet 在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練 AI 系統。

聯署者不乏知名作家，包括《巫行者》詹姆斯．派特森 、《使女的故事》瑪格麗特．愛特伍和《自由》 強納森．法蘭岑。這份由美國作家協會發出的聯署信中說， AI 系統「模仿並照抄我們的語言、故事、風格和想法」。

信中說：「數百萬計有版權的書籍、文章、散文和詩歌成了 AI 系統無止盡菜餚中的「食物」，卻沒有買單。」「你們斥資數十億美元來開發 AI 技術，付費使用我們的文章，才是公平的。少了我們的作品，AI會很單調也極其有限。」

此聯署已發函給 OpenAI、IBM、Stability AI 等數家科技公司的執行長。這些公司開發 AI 模型和 Bard、ChatGPT 和 Llama在內的聊天機器人。

OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Bard 等AI產品，部分是靠網際網路的龐大文本數據集，至於這些公司是否取得使用各種數據集的許可，可使到什麼程度，外界無從得知。有的科技公司表示，他們從網絡上爬取資訊屬合理使用。

OpenAI發布新聞稿說，ChatGPT是靠「授權的內容、公開可用的內容以及由AI訓練師和使用者創建的內容」來訓練。OpenAI強調，尊重創作者和作者的權利。

美國作家協會表示，過去十年來，作家收入下降了40%。協會調查發現，2022年全職作家的年收入中位數為22,330美元。協會在信中說，AI讓市場充斥AI生成的內容，進一步威脅了這個職業。

美國作家協會會長瑪雅．桑巴格．朗恩發布新聞稿說：「AI產出的本質是衍生性的，我們的工作不能在未經許可、授權、補償的情況下被使用。這三者都是必須的。」

美國 OpenAI ChatGPT

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