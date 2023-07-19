美逾8,000作家要求AI Chatbot業主付費使用他們的作品

美國超過 8,000 位作者聯署致函，要求微軟、Meta和 Alphabet 在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練 AI 系統。

聯署者不乏知名作家，包括《巫行者》詹姆斯．派特森 、《使女的故事》瑪格麗特．愛特伍和《自由》 強納森．法蘭岑。這份由美國作家協會發出的聯署信中說， AI 系統「模仿並照抄我們的語言、故事、風格和想法」。

信中說：「數百萬計有版權的書籍、文章、散文和詩歌成了 AI 系統無止盡菜餚中的「食物」，卻沒有買單。」「你們斥資數十億美元來開發 AI 技術，付費使用我們的文章，才是公平的。少了我們的作品，AI會很單調也極其有限。」

此聯署已發函給 OpenAI、IBM、Stability AI 等數家科技公司的執行長。這些公司開發 AI 模型和 Bard、ChatGPT 和 Llama在內的聊天機器人。

OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Bard 等AI產品，部分是靠網際網路的龐大文本數據集，至於這些公司是否取得使用各種數據集的許可，可使到什麼程度，外界無從得知。有的科技公司表示，他們從網絡上爬取資訊屬合理使用。

OpenAI發布新聞稿說，ChatGPT是靠「授權的內容、公開可用的內容以及由AI訓練師和使用者創建的內容」來訓練。OpenAI強調，尊重創作者和作者的權利。

美國作家協會表示，過去十年來，作家收入下降了40%。協會調查發現，2022年全職作家的年收入中位數為22,330美元。協會在信中說，AI讓市場充斥AI生成的內容，進一步威脅了這個職業。

美國作家協會會長瑪雅．桑巴格．朗恩發布新聞稿說：「AI產出的本質是衍生性的，我們的工作不能在未經許可、授權、補償的情況下被使用。這三者都是必須的。」