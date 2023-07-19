羅姆將出資21.6億美元聯合收購東芝

集微網消息，據日經亞洲報導，日本芯片製造商羅姆公司將向私募股權公司Japan Industrial Partners（JIP）牽頭的財團提供總計3000億日元（約21.6億美元）的資金，用於擬議收購東芝。

羅姆在近期的董事會會議上決定，如果要約收購成功，將向JIP領導的投資基金投資1000億日元，還將購買為收購而設立的關聯公司發行的2000億日元優先股。

羅姆在一份聲明中表示，其主要目標是「參與東芝的私有化並幫助解決他們的問題」。

羅姆和東芝都生產功率半導體器件，有助於降低電動汽車、電器和其他產品的功耗。羅姆將該領域視為重中之重，目標是在2025財年佔據碳化矽功率器件全球市場占比的30%。

羅姆表示，與JIP或其他公司沒有「關於與東芝合作或參與東芝管理」的協議，但它表示，其業務與東芝的半導體業務「高度兼容」，並表達了對未來合作的興趣。

行業分析師表示：「羅姆在電動汽車相關芯片方面表現出色，而東芝在工業機械方面表現出色，這意味著他們在功率設備方面擁有不同的客戶群。他們不僅可以進行投資，還可以實現顯著協同運營效應。」

一些行業觀察人士還認為，羅姆的投資引發了功率器件領域的更大整合，而許多日本企業都涉足這一領域。

東芝今年3月表示，將接受JIP牽頭的財團的要約收購，該財團其他投資者包括金融服務集團Orix、中部電力和日本郵政銀行。三井住友銀行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行等機構已承諾為此次收購提供貸款，金額約2萬億日元。

在今年6月的股東大會上，東芝CEO島田太郎表示，在決定要約收購時，其首要任務是考慮對公司的長期價值。近年來，東芝與激進股東發生了衝突，這些股東在該公司2017年籌集6000億日元額外資本時入股。東芝旨在通過JIP主導的收購來實現管理層的更大穩定性。