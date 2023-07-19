亞銀大幅下修台灣今年GDP成長率預估至1.5%

亞洲開發銀行（ADB ）維持亞太地區開發中國家今年成長展望不變、下修明年預估，同時大幅調降台灣今年成長率預估值，原因是電子產品需求下滑使得出口銳減，且企業投資減少，不過，亞銀稍微上修了台灣明年成長展望。

亞銀19日發表最新亞洲發展展望報告，將今年開發中亞洲國家國內生產毛額（GDP）成長率預估值維持在4.8%，與4月預估相同，但2024年預估值從4.8%降至4.7%，反映升息的遲滯效應使全球展望變得黯淡。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示：「亞太持續以穩健步調從疫情復甦。內需與服務業活動正帶動成長，許多經濟體也受惠於觀光的強力復甦。然而，工業活動與出口依舊疲軟，而明年全球成長與需求展望已經惡化。」

在台灣方面，亞銀將台灣今年GDP成長率預估值調降至1.5%，遠低於4月預估的2%與去年的2.4%增幅；明年則從2.6%調升至2.7%。

亞銀指出，台灣經濟第1季年比萎縮2.9%，因出口銳減10.8%，電子產品需求持續下滑，而同期間進口僅下滑4%，這樣的淨出口拖累成長率達5.4個百分點。投資下滑3.2%，因低產能利用率與較高的利率不利企業的投資胃口。不過，好消息是，隨著新冠防疫限制措施鬆綁後持續拉抬經濟，民間消費成長6.5%。

在通膨方面，台灣在通膨率在5月如預期降至2%，亞銀預估會進一步減緩，原因是成長疲弱且食品價格通膨減緩。亞銀估台灣今、明年通膨率為2%。

亞銀估開發中亞洲整體通膨率今年為3.6%，這比4月時預估的4.2%大幅調降；預估明年通膨率為3.4%。

亞銀表示：「整體通膨減緩、邁向疫情前的平均水準，因供應面壓力消退且貨幣緊縮產生影響。」

報告指出，多數央行今年維持政策利率，而且「轉向寬鬆的跡象已浮現」。

中國大陸預估今年成長5%，明年成長4.5%，與4月的預估值相同。亞銀表示：「製造投資的成長預期溫和，因為出口降溫，但基礎建設投資維持穩定。貨幣與財政政策將持續支撐經濟復甦，尤其是拉抬國內需求。」

至於東南亞方面，今年成長率預估值被略為調降0.1個百分點至4.7%，明年為5%，因製造業出口的全球需求轉弱。