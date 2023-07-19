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三星新摺疊機26日亮相 官方預告證實：工程突破更輕薄

中央社／ 台北19日電

三星新摺疊機將在26日的發表會中亮相，三星行動通訊事業部負責人盧泰文今天透露，裝置厚度增減幾毫米乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破，三星也證實將打造比前幾代裝置更輕薄的摺疊機。

三星將於26日舉行Galaxy Unpacked 2023發表會，市場預料在韓國首爾發布新一代摺疊手機Galaxy Z Fold5與Galaxy Z Flip 5。

三星行動通訊事業部負責人盧泰文今天發表專欄指出，1996年，三星確立「以人為本，共創未來」的品牌哲學，在將近30年後的今天，相較於技術實力展現，用戶更重視有意義的連結，因此三星產品設計哲學濃縮為3大要素，必要、創新且和諧，皆以用戶為中心。

他指出，以摺疊和展開的智慧型手機為例，動作看似簡單，但為了讓用戶輕鬆開闔，必須層層聚焦，找出真正必要且直覺的設計，極簡流暢的外型結合經特殊設計的鉸鏈，「裝置厚度增減幾毫米乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破」。

根據目前市場傳言資訊，Galaxy Z Flip 5和Galaxy ZFold 5預計將加入新開發的水滴型鉸鏈設計，改善摺痕過於明顯的問題，盧泰文的專欄也透露，三星再度挑戰創新技術，打造比前幾代裝置更輕薄的新一代摺疊手機。

Fold 首爾

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