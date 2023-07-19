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AI恐威脅和平安全 聯合國秘書長籲設護欄約束

中央社／ 紐約聯合國總部18日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。 新華社
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。 新華社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人工智慧（AI）恐對全球和平安全帶來風險，要求所有會員國緊急設置護欄以掌控這種科技。

法新社報導，聯合國安全理事會首度對此議題舉行會議，古特瑞斯會中表示：「很明顯的，人工智慧將對我們生活所有領域造成影響。」

古特瑞斯說：「生成式人工智慧（Generative AI）在善惡方面都具有龐大潛力。」他表示，儘管人工智慧可能幫助消除貧窮或治療癌症，這種科技也可能對「全球和平安全造成非常嚴重的後果」。

目前擔任聯合國安理會輪值主席國英國的外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，人工智慧「將影響安理會工作，它可能增強或破壞全球戰略穩定」。

柯維立指出：「它對我們關於防禦和威懾的基本假設形成挑戰。」英國今年稍後將主辦人工智慧高峰會。

古特瑞斯要求所有成員國制定具法律約束力的協議，以在2026年底前「禁止致命性自主武器系統」。

他說，儘管人工智慧能夠用以辨認暴力模式或監測停火，但警告，若被恐佈分子或懷有惡意的政府所用，恐致「死亡和破壞達到可怕的程度」。

古特瑞斯還警告，人工智慧故障恐釀成嚴重破壞，尤其是這種科技用於核武系統或生物技術方面。

古特瑞斯呼籲成立工作團體，希望今年年底前制定全球人工智慧治理方案。

他重申贊成聯合國仿照國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）或國際民航組織（International Civil Aviation Organization），設立機構支持監管人工智慧使用的行動。

聯合國 國安

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