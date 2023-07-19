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國際油價漲 風險偏好升且俄羅斯減供 銅價續挫金價漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周二上漲，受益於整體金融市場的風險胃口升溫，俄羅斯正履行減供承諾。金價上漲，銅價續挫。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

原油價格周二上漲。俄羅斯海運原油出口量在最近四周降至六個月低點。西德州中級原油（WTI）收在每桶76美元附近，此前兩個交易日下跌，因為利比亞一個主要油田恢復生產且中國經濟狀況令人憂心 。

8月交割的WTI原油期貨上漲1.60美元，結算價報每桶75.75美元；9月交割布蘭特原油期貨上漲1.13美元，結算價報每桶79.63美元。

銅價下跌

倫敦銅價周二下跌，投資人繼續評估金屬消費大國中國經濟增長緩慢的影響。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨跌0.4%，報每噸8,460.5美元。銅價周一急挫2.1%，創逾三周來最大跌幅，因中國第2季國內生產毛額（GDP）季比僅增長0.8%。

中國政府已表示，將推出促進消費復甦和擴張的政策，刺激汽車和電子產品需求，增加家庭收入。但迄今為止，這未能提高投資者對世界第二大經濟體中國的金屬需求的信心。

同時，美元維持在15個月低位，此前公布的美國6月工業生產和零售銷售數據均不及預期。

LME鋅期貨跌1.1%，至每噸2,383美元。鋁期貨跌1.8%，報每噸2,214.5美元。

金價上漲

金價周二上漲逾1%，觸及逾一個月最高，受助於美元走軟和美國公債殖利率下降，投資人也押注美國經濟數據讓Fed有理由暫停升息。

現貨金價每英兩報1,975.49美元，上漲1.1%，一度觸及5月底以來最高。美國黃金期貨收高1.2%，結算價報每英兩1,980.80美元。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示，「如果新的數據暗示Fed在本月再升息一次後將暫停行動，那麼黃金肯定會向2,000美元邁進。」

黃金投資人評估了美國6月零售銷售數據，數據顯示零售銷售增幅低於預期，但消費者支出看似穩健。Wyckoff說，此數據提振了Fed在今年底前不再那麼鷹派的看法，有助黃金行情。

美國 金價

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