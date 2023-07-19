道瓊指數連七日上漲 微軟漲價帶動AI股再現漲勢

美國股市道瓊工業指數連七日上漲，創下兩年多來最長漲勢，美國銀行和摩根士丹利財報推高金融股，人工智慧（AI）概念股也重拾漲勢。

道瓊工業指數上漲366.58點，收在34,951.93點，漲幅1.1%，連續七個交易日收高，是2021年3月來最長一波連漲之勢，且創下2022年4月以來的最高收盤水平。標普500指數上漲32.19點，漲幅0.7%，至4,554.98點。那斯達克綜合指數漲108.69點，漲幅0.8%，至14,353.64點。

摩根士丹利急漲6.5%，創下2020年11月9日以來最大單日漲幅，大摩公布的財報超出預期，財富管理業務的成長凌駕交易收入的頹勢。

美銀大漲4.42%，上季獲利優於預期，從客戶貸款支付的利息中獲得更多收入，且投資銀行和交易業務的表現優於預期。

其他銀行股也上漲，紐約梅隆銀行漲4.1%，PNC Financial漲2.5%，這兩家銀行也公布業績。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「令人驚訝的是，今早所有銀行公布的獲利都超出預期，除PNC之外，所有銀行的營收也都超出預期。」

標普銀行股指數收漲1.9%，報317.02，這是3月8日以來的最高收盤水準。KBW地區性銀行股指數上漲4.1%至96.25，為3月21日以來最高收盤水準。

嘉信理財大漲12.6%，為標普500指數中表現最好的個股，該公司公布上季獲利降幅小於預期。

科技股漲1.3%，是表現最好的類股，AI熱潮仍在持續。微軟大漲近4%，創下359.49美元的收盤新高價。該公司宣布將提高帶有新的AI功能的Office軟體的收費。輝達（Nvidia）也上漲2.2%。

美國6月零售銷售增幅低於預期，加油站和建材商店銷售下降，但消費者在其他方面增加或維持了支出。此外，6月美國製造業產出意外下降，但隨著汽車生產加速，第2季出現反彈。

聯合健康集團漲3.29%，為道指的漲幅貢獻約105點，伯恩斯坦將該股的評級上調至「優於大盤」。

美國公債殖利率小幅走低，基準10年期公債殖利率從周一的3.796%降至3.788%。