企業遊說 試圖影響拜登團隊

美國晶片大廠輝達、英特爾、高通等公司執行長，十七日在華府會見美國國務卿布林肯、國安顧問蘇利文、商務部長雷蒙多、國家經濟會議主任布蘭納德等官員，希望說服拜登政府打消念頭，勿進一步收緊對中國大陸的出口管制。

彭博資訊報導，這幾家大型半導體公司的執行長，反對進一步收緊對陸晶片和半導體製造設備的出口管制。他們雖不預期能避得了所有限制，但感覺有機會說服拜登團隊，增加限制將有損白宮目前與中方官員接觸並建立更有成效關係的外交努力。

切斷陸市場恐不利美國

這些晶片大廠認為，若切斷與大陸這個世界最大市場的關係，將損害企業在技術開發上的投入能力，最終波及美國的領先地位。美方原計畫幾周內公布對陸晶片出口管制新規定，但晶片業者積極保護他們在大陸市場的獲利。

美國半導體產業協會（ＳＩＡ）統計，去年中方購買價值一千八百億美元（約台幣五點六兆元）的半導體，占全球半導體總值五五五九億美元的三分之一以上，而且是半導體業最大的單一市場。

高通六成營收來自大陸

彭博指出，高通六成以上營收來自大陸。英特爾執行長基辛格認為，大陸約占英特爾總銷售額的四分之一。輝達五分之一營收也來自大陸。

美國國務院發言人表示，布林肯在上述與企業執行長的會談，分享他對產業和供應鏈議題的看法，尤其是他最近訪陸後的想法，同時直接聽取業者對供應鏈議題、在大陸經商的看法。這場產官雙方的討論，也包括加速晶片法案的撥款，確保美國政策不會讓晶片業者阻絕於大陸這個利潤豐厚的市場。

ＳＩＡ十七日也呼籲拜登政府，對於賣晶片給中方勿再進一步設限，並促使政府容許業界繼續接觸大陸市場。ＳＩＡ說，範圍太廣泛而且有時只是單方面的管制，可能有損美國半導體產業競爭力，也會打亂供應鏈，為市場帶來不確定性，激化中方持續加大報復。