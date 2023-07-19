觀察站／白宮晶片戰爭 美企憂七傷拳

拜登政府研議擴大對中國大陸的出口管制措施，引發許多美國晶片商擔憂恐適得其反。雖然美國限制大陸取得或製造先進晶片，將對大陸造成極大的傷害，但華府持續對北京施壓，能否讓美國笑到最後？美國晶片業似乎已認為此舉將是七傷拳，美國也蒙受其害。

美國半導體產業協會（ＳＩＡ）示警，認為白宮一連串對陸管制恐遭反噬，激勵中方加速自主，影響美國晶片業擴張，輝達、英特爾、高通等美國晶片大廠執行長，聯袂說服拜登政府打消對陸出口管制的念頭，可看出美國晶片業者的擔憂。

這些晶片大廠會大動作向白宮遊說，主要是華府計畫幾周內公布對陸晶片出口管制新規定。相關管制包括輝達等晶片業為符合美國限制高階ＡＩ加速器晶片輸陸，降規推出的A800及H800等晶片；此外，為避免英特爾、高通等公司成為大陸取得高速運算晶片的破口，計畫也納入出口管制。

這些晶片大廠的擔憂其來有自，除了不希望在大陸這個龐大的市場淪為「看得到、吃不到」的局外人，更擔心的是大陸也跟進祭出報復措施導致更嚴重的後果。

北京先前以國安為由限制美光產品在大陸銷售，甚至宣布自八月一日起限制鎵、鍺出口，這兩種稀有金屬在晶片製造、通信設備和國防領域有各種專業用途。

鍺的用途包括光纖通訊、軍用夜視鏡和太空探索；鎵用於化合物半導體、顯示器螢幕面板、太陽能板和雷達等。

目前美國挾技術優勢，的確有辦法打得大陸無法招架，但美國晶片業者擔心會激化中方加速去美化，自主發展不依賴美國零組件、設備、材料到半導體晶片，長期來看，大陸一旦擺脫受制於美國，美國引以自豪的技術領先，恐怕不會一直維持。這個轉變已是進行式，也是很多美國晶片廠憂心之處。