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學者：與民主黨政策做區隔 選舉語言 非與我為敵

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國前總統川普批評台灣搶走美國半導體的工作。台經院研究員邱達生指出，拜登政府正為了半導體供應鏈穩定而拉攏台灣，川普此舉顯然是要與民主黨的政策做區隔，不是要與台灣為敵，而是為了選舉。

邱達生表示，川普一直以來以民粹路線取得大位，二○一八年為了與中國大陸打貿易戰，也常引用「致命中國（Death by China）」一書創造議題，因此，川普一直是用簡單的口號將複雜的問題過度簡化，藉此取得人民支持，可見這是川普一貫的作風。

邱達生說，川普要再次參選總統，就得挑戰現任總統政策，與目前民主黨政策有所區隔，民主黨目前正為了穩定半導體供應鏈而拉攏台灣，並推動晶片法案、「台美廿一世紀貿易倡議」等政策，川普就打出台灣搶美國半導體工作反制，還說要對台灣課稅，進行貿易壁壘。川普本質是個商人，為了選舉就要製造矛盾衝突，他相信川普言論骨子裡不是真的要與台灣為敵，而是為了選舉。

他指出，並非所有晶片百分之九十來自台灣，而是高階晶片有百分之九十來自台灣，且半導體原始技術來自美國，只是美國七○年代製造業外移，看上當時亞洲的廉價勞工及寬鬆的環保措施，因此將高汙染高耗能的晶圓代工製造業外移，台灣也是多年來投入研發，才將被美國視為高汙染的晶圓代工產業改善到目前的製程，此時才反過來說台灣搶美國半導體工作，是反果為因。

川普 美國 半導體

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