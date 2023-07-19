專家：川普過河拆橋 有欠公允

美國前總統川普批評台灣搶走美國半導體的工作，並說「我們早該阻止他們」。國內半導體廠不願公開評論，但工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨說，川普說的是政治語言，事實上台灣半導體產業，尤其台積電，支撐美國ＩＣ設計和半導體設備執全球牛耳，創造更多就業機會，川普執政時還配合不替海思生產晶片，導致海思瓦解，川普如今「大放厥詞、過河拆橋」，有欠公允。

楊瑞臨表示，美國放棄認為不賺錢的半導體製造，美商英特爾又技不如人，才導致半導體製造業式微，怎麼說成台灣半導體業奪走美國製造業的工作？

工研院研究總監楊瑞臨則說，是台積電等台灣半導體業者支撐起美國ＩＣ設計和半導體設備產業。圖／本報資料照片

台灣半導體業者昨天私下表示，拜登政府串聯美、台、日及南韓組成晶片聯盟，現實是美國欠缺有效率的半導體製造，川普為了選票激化美台仇視對立，說台灣搶走美國半導體的工作聽起來很刺耳。也有業者認為，川普發言反映美國保護主義抬頭，雖然一方面拉攏台灣加入對陸制裁行列，一方面對台灣仍存有一定的敵視，不要相信台海危機爆發，美國會保衛台灣，也要注意後續是否會將台灣列入制裁範疇，或祭出非美製半導體輸美將課徵高關稅的懲罰措施。

楊瑞臨指出，台積電、聯電、世界先進及力積電等台廠專注在晶圓代工，加上日月光、矽品、京元電和力成等建構完整生態系，才讓美國ＩＣ設計公司全心全意發揮技術創新，若不是有台灣半導體產業的支持，美國目前執世界牛耳的高通、超微和輝達等公司不可能有今天的成就。

不僅美國ＩＣ設計業，對於美商應材、科林研發和科磊及泰瑞達等半導體設備廠，台灣更是最要重要的採購來源。國際半導體協會（ＳＥＭＩ）統計，台灣連續九年蟬聯全球半導體設備最大採購地區，美商能有今天的成就，也得感謝台灣的支持。

楊瑞臨認為，川普說的是政治語言。況且若真如川普稱「我們早該阻止他們」，美國很多ＩＣ設計公司將頓失依靠，也不可能有今天的成就。當美國倡議重回半導體製造，台積電也是第一個響應，台積電還帶著供應鏈前往，帶動美國新的就業機會，美國應感謝有台灣的協助。