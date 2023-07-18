WSJ：跨國大型會計師事務所裁減顧問人員

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
WSJ報導，愈來愈多企業在某些領域減少第三方的協助，顧問業務的成長將隨之放緩，大型會計師事務所因而正在削減這個部門的員額。 美聯社
WSJ報導，愈來愈多企業在某些領域減少第三方的協助，顧問業務的成長將隨之放緩，大型會計師事務所因而正在削減這個部門的員額。 美聯社

國際大型會計師事務所預測，隨著愈來愈多企業在某些領域減少第三方的協助，顧問業務的成長將放緩，因此這些會計師事務所正在削減這個部門的人員。

華爾街日報報導，德勤（Deloitte）、安永（E&Y）、KPMG和PwC正面臨過去兩年大舉招聘的後果，因為疫情刺激了企業戰略等領域對顧問的需求增加，加上今年上半年人員的流失率低於預期。

報導並表示，最近幾波的裁員主要集中在這些公司的顧問方面。KPMG在6月裁掉約5%的美國員工，包括顧問、稅務和後勤人員；該公司四個月前裁減了部分顧問人員，占美國員工總數的近2%。 今年4月在美國，德勤裁員1.5%，安永裁5%。除了四大會計師事務所之外，Grant Thornton於5月讓3%的美國員工離職。

安永和KPMG拒絕評論這項報導，德勤也沒有回應評論請求。PwC則說，預計今年全球員工人數將比去年發布的近328,000人增加，並表示，個別人員配置決定將根據當地情況而定。PwC說，美國部門沒有裁員，也沒有計劃裁員。

相較於審計（audit或稽核），顧問業務的營收波動性較大，在經濟放緩情況下尤其具有破壞性。對上市公司而言，審計是一筆強制性費用。

顧問產業分析業者Source Global Research的執行長榷爾尼亞斯卡說，預計到2025年，美國和全球顧問業的成長將遠低於2021年和2022年初的榮景期。根據該公司2月的報告，全球顧問市場今年將成長6%至10%，規模在2,450億至2,520億美元之間，2022年則成長10.7%。該公司說，美國顧問業今年將增長10.6%，達到973.1億美元，增速與去年10.5%大致相同，但低於2021年的11.1%。

美國 會計師 華爾街日報

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