美企投資大陸 限制縮小

美國政府限制美企投資中國大陸的計畫，傳出範圍將縮小，僅聚焦半導體、量子運算和AI等尖端技術的新投資，生技和能源業有望「逃過一劫」，且預料要到明年才會實施。美國財長葉倫上周訪問北京時，也向中國大陸預先透露這項計畫，以免北京當局措手不及，凸顯美國籌備這項計畫相當謹慎。

對於美方可能推出的新措施，台灣半導體業界認為，從初步訊息來看，相關投資規範並非限制出貨，估計對台灣供應鏈影響有限。

台積電目前處於法說會前緘默期，不評論相關市場傳聞。供應鏈人士則說，美國審查限制對象是美國企業對陸投資半導體、AI領域，但投資實際限制尚待後續美國官方公告，目前看來，限制投資和台廠無關，台廠關注客戶實際出貨順暢程度，先前美國出口管制措施更新、提供緩衝期，供應鏈鬆口氣，預期後續投資限制對台廠不會有直接影響。

彭博資訊報導，知情人士透露，由於這項計畫的起草作業涉及白宮、以及財政部、國防部、國務院和商務部等眾多部會，官員的目標是8月底前完成這項延宕已久的提案。

即使完成提案，白宮以行政命令發布這項計畫後，拜登政府計劃允許有一段公共審議期，並與華爾街及受影響產業溝通，這可能花上好幾個月，接著需要納入公眾意見回饋，整個流程意味著投資限制令最快2024年才可能生效。

這項計畫將由財政部管理。