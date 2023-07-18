快訊

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

匯市高喊：美元多頭走勢終於反轉

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。路透
許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。路透

上周美元重貶，彭博美元指數下跌2%，貶幅是去年11月以來之最，令許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。果真如此，將對全球經濟及金融市場造成廣泛的影響。

由於美國一再出現通膨降溫信號，令投資人押注聯準會（Fed）很快就會停止升息，導致美元在一年多來水準附近擺盪。美元空頭看得更遠，表示Fed終將降息，市場普遍認為時間將落在2024年。

南非標準銀行G-10策略主管巴羅在報告中指出，「我們認為美元將進入多元的貶值走勢，一部分是因為Fed的緊縮周期將轉為放鬆周期，因此即使其他央行也降息，美元仍將被拉下馬」。

如果美元長期走貶，影響不言可喻，將有助於使開發中國家的進口物價下跌，緩和通膨壓力；也將使日圓等貨幣回升，看貶日圓的操作策略為之顛覆；更廣泛來看，美元疲軟將促進美國企業出口，而歐洲、亞洲企業將承受壓力；再者，美元貶值對石油、黃金等以美元計價的原料商品有利。

許多投資機構近月來一直在等待美元走貶，並看好日圓及新興貨幣。法國巴黎銀行基金經理人瓦沙洛表示，「接下來最可能的路徑是美元在未來數月仍然疲軟」；他看好澳元、紐元及挪威克朗。

之前投資人曾經多次賭Fed即將降息，結果都燒到手；例如今年初時美元一度出現走貶信號，但因經濟數據堅韌，使Fed繼續升息，美元因而維持強勢。對美元空頭而言，這是最大的威脅，尤其是Fed本月還可能進一步升息。

景順資產管理公司經理人泰勒表示，她並不準備減碼美元部位，因為還不確定Fed對抗通膨之役已經結束，而且美元與其他貨幣的實質殖利率差距仍大。

高盛集團認為美國經濟堅韌，因此預料美元貶幅可能比之前的周期要小。但如果Fed宣示通膨之戰已經結束，而歐洲央行不得不繼續升息，則美元的支撐力道可能瓦解，「可能導致美元貶值更多的最大風險因素，在於美國與其他國家之間的通膨差異」。高盛預測2024年歐元將從目前的1.12美元升到1.15美元，日圓將從現在的139日圓升到125日圓。

東方匯理外匯策略主管烏帕夏雅表示，「從價值面看，美元仍然嚴重高估，預料市場將開始進行矯正」。他指出，美國的貿易與預算雙赤字，是美元的結構性逆風，「如果美國能造就軟著陸，則是最能使美元走貶的情況」。

Fed 美國 通膨

延伸閱讀

美國頁岩油產量看減 花旗估布蘭特今夏上看88美元

9月訪美見副國務卿？ 侯友宜：和美保持聯絡安排當中

拼多多旗下跨境電商Temu在美控告SHEIN違反美反壟斷法

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止他們

相關新聞

阿茲海默症現曙光！抗體新藥證實延緩認知衰退病程 被視為轉捩點

英國廣播公司（BBC）報導，全球對抗阿茲海默症出現新曙光，抗體新藥donanemab證實可延緩認知衰退病程，被視為重大轉...

美股道瓊指數連漲六天 收盤創今年新高

美股走高，華爾街等待一些全球大型企業的上季財報。

美中氣候特使 重啟會談4小時

中國大陸氣候變化事務特使解振華昨天在北京飯店與美國氣候特使柯瑞舉行會談，這場中美氣候會談持續四個多小時。柯瑞敦促中方，與...

印度官員：鴻海子公司將設廠 支援iPhone生產

印度南部卡納塔卡省官員宣布，鴻海集團子公司工業富聯（FII）將投資880億盧比（約新台幣332億元）設廠，生產蘋果iPh...

南加州鋰谷沙頓海 蘊藏電動車大商機

沙頓海（Salton Sea）是南加州河濱縣的一個內陸鹽水湖，位於沙漠低窪地，也是全美最大的內陸鹽水湖之一。曾經是旅遊休...

職場高齡化趨勢！報告：未來幾年1.5億個工作轉向年長勞工

最新報告顯示，若人工智慧（AI）機器人沒搶走人類工作，到2030年時，全球約1.5億個工作將從較年輕的勞工移轉向55歲以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦