國際油價跌 大陸GDP低於預期 金屬全跌 黃金持平

國際原油價格周一下跌，中國大陸經濟數據令人失望以及利比亞恢復生產，凌駕市場供需趨緊帶來的影響。倫敦銅等基本金屬全線下跌，金價基本持平。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）周一跌至每桶74美元附近，為一周來最低，此前，示威者離開利比亞大型油田Sharara，使得生產得以重啟。與此同時，中國大陸經濟第2季經濟成長低於預期，不過，隨著OPEC+沙烏地和俄羅斯減少原油出口，市場終於出現了趨緊跡象。

紐約WTI 8月原油期貨下跌1.27美元，結算價報每桶74.15美元；布蘭特9月原油期貨下跌1.37美元，結算價報每桶78.50美元。

基本金屬跌

銅價周一回落，最大金屬消費國中國大陸經濟數據疲弱，抑制需求預期。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨跌2.2%，至每噸8,486.50美元，上周上漲3.6%。

另有數據顯示，中國包括鋁在內的有色金屬產量繼續增長。在需求不振的情況下，供應不斷增加提高了市場對庫存高企的預期。這也令基本金屬承壓。

LME鋁期貨跌0.9%，報每噸2,255美元。LME鋅期貨跌1.4%，報2,405.50美元；期鉛跌1.3%，報2,096美元；期鎳跌2.8%，報21,035美元；期錫跌0.7%，報28,345美元。

紐約時間下午5點，黃金現貨持平，報每英兩1955.04美元。