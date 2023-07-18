暗指大陸？ 日大臣：貿易施壓者 無法入CPTPP

英國獲准加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，外界關注中國大陸或台灣，是否成為下一個加盟經濟體。綜合日媒報導，日本經濟再生大臣後藤茂之表明，該協定既有成員的共識為：有施壓行為、未正確遵守基於規則的貿易法令之國家或地區，無法加入。分析指稱，這是暗指以貿易手段施壓其他經濟體的中國。

CPTPP部長級會議在紐西蘭奧克蘭舉行，除了英國，中國、台灣、烏克蘭、厄瓜多、哥斯大黎加和烏拉圭也申請加入。根據十六日共同聲明，正檢視申請方是否達到CPTPP要求的標準。後藤說，成員一致同意將關注是否曾有施壓行為、有無遵守規定。

各成員對處理中國與台灣的加入申請採取謹慎態度，據此前報導，很可能不會在這次於十五日及十六日召開的部長級會議中，討論兩岸的加盟問題。中國對央企、國企的優待、強制外企技術轉移等做法，能否符合CPTPP的高規格原則，外界對此存疑。

日媒「時事通信」亦報導，中國常以貿易制裁脅迫他國，例如二○二○年澳洲要求調查新冠肺炎疫情的起源，被中國限制進口大麥及紅酒等商品。二○一○年釣魚台列嶼（尖閣諸島）近海發生中國漁船與日本海上保安廳巡邏艦相撞事件後，中國也限制出口稀土到日本。對日本福島第一核電廠的核汙水排海計畫，香港政府將禁止日本水產品進口，並一度禁止加拿大肉品進口。

台灣能否加盟很可能受北京影響，加拿大代表認為，任一申請方不能影響其他申請方的加入。紐西蘭貿易高官提到，中國不過是前述六個申請加入的經濟體之一。