蘇利文籲全球施壓 促北京積極減排

美國總統氣候特使柯瑞十六日起訪問中國大陸四天。白宮國家安全顧問蘇利文十六日表示，中國不應該再拿自稱是開發中國家的說詞當擋箭牌而不負責任，必須盡快展開減排。他還呼籲全球施壓中方採取行動。

蘇利文當天在美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」節目中說，必須施壓中方，就減少碳排和對抗氣候變遷採取重大實質的行動。他還說，中方不能再躲在宣稱自己是開發中國家的說詞背後，應負起該有責任，按巴黎氣候協定，中方責任就是在既定的短時程內，減少溫室氣體排放。

該節目主持人塔柏爾提到，美國正面臨許多氣候相關危機，像強烈熱浪及大洪水，均與氣候變遷有關。尋求對抗氣候問題的各方，已經將焦點置於中國和印度這兩個開發中國家，因為這些國家在這方面所做的決策，將在今後幾年於減緩氣候變遷上至關重要。蘇利文對此說，世人應向北京加強施壓，要求其更主動積極減少溫室氣體排放。

另外，蘇利文同日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，就中國政府宣布自八月起管制鎵、鍺等半導體、電動車和電信通訊所需原材料出口，認為北京此舉適得其反，只會加強其他國家對中國「去風險」的決心，尋求降低對中依賴，同時強化自身供應鏈韌性，包括這些原材料。

蘇利文還在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）十六日播出的節目「會晤新聞界」中，就北約東擴至亞洲是否無可避免時，給出肯定答案。他表明，除了北約相關公報數度提及中國，北約夥伴國領袖日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯與南韓總統尹錫悅日前亦參加北約年度高峰會，這就是關於北約的相當強有力訊號。