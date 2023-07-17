南韓樂天收購電池箔公司 進軍下一代負極材料市場
集微網消息，據businesskorea報道，韓國樂天集團收購了一家生產電池關鍵部件銅箔的公司，準備進軍下一代負極（又稱陽極）材料市場。
樂天能源材料宣佈，7月14日在首爾江南區樂天風險投資總部，與擁有電池用矽陽極技術的法國初創企業Enwires擧行了股權投資合同儀式，投資包括持有Enwires的股權，出資79億韓元（約620萬美元）用於示範工廠的運營。
樂天能源材料公司的前身是韓國領先的銅箔製造商Iljin Materials，於去年10月被樂天化學收購。樂天化學旗下的美國電池材料控股公司Lotte Battery Materials USA投資2.7萬億韓元，購買了其53.3%的股份。
Enwires擁有有關下一代陽極材料矽復合材料的獨特技術，可以使用現有的石墨作為原材料，同時基於高能量密度增加行駛里程，並減少充電時間。目前，他們擁有一條年產2.5噸的中試線，並計劃從2027年開始擴大商業規模生產。
通過此次股權投資，樂天能源材料旨在通過與Enwires聯合開發矽復合材料（Si-C系列）來批量生產高性能矽陽極。
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