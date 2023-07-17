快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

南韓樂天收購電池箔公司 進軍下一代負極材料市場

集微網／ 集微網

集微網消息，據businesskorea報道，韓國樂天集團收購了一家生產電池關鍵部件銅箔的公司，準備進軍下一代負極又稱陽極材料市場。

樂天能源材料宣佈，7月14日在首爾江南區樂天風險投資總部，與擁有電池用矽陽極技術的法國初創企業Enwires擧行了股權投資合同儀式，投資包括持有Enwires的股權，出資79億韓元約620萬美元用於示範工廠的運營。

樂天能源材料公司的前身是韓國領先的銅箔製造商Iljin Materials，於去年10月被樂天化學收購。樂天化學旗下的美國電池材料控股公司Lotte Battery Materials USA投資2.7萬億韓元購買了其53.3%的股份

Enwires擁有有關下一代陽極材料矽復合材料的獨特技術，可以使用現有的石墨作為原材料，同時基於高能量密度增加行駛里程，並減少充電時間。目前，他們擁有一條年產2.5噸的中試線，並計劃從2027年開始擴大商業規模生產。

通過此次股權投資，樂天能源材料旨在通過與Enwires聯合開發矽復合材料Si-C系列來批量生產高性能矽陽極。

國樂 美國

延伸閱讀

康和證攜手樂天桃猿開戶 交易就抽樂天Girl'sDay主題首場雙人套票

日職／吳念庭先發出戰敲1安 宋家豪後援登板挨轟

岐阜縣知事古田肇攜手樂天棒球場推出「岐阜DAY」活動

中職／詹子賢關鍵安打 中信1比0暫時領先樂天

相關新聞

拖累整體集團獲利…三星半導體事業表現低迷 今年料將虧損逾10兆韓元

三星電子負責半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，今年的虧損料將突破10兆韓元（79億美元），因半導體產業陷入衰退。

南韓樂天收購電池箔公司 進軍下一代負極材料市場

集微網消息，據businesskorea報道，韓國樂天集團收購了一家生產電池關鍵部件銅箔的公司，準備進軍下一代負極（又稱陽極）材料市場。

俄拒延長黑海糧食協議…糧食供應添不確定性 小麥價格應聲大漲3%

黑海穀物協議今（17）日到期，俄羅斯方面選擇不再延期，導致該協議失效，這為全球的糧食供應增添不確定性，也使區域的緊張情勢...

機構：三星電子2023年半導體虧損將超10萬億韓元

集微網消息，據businesskorea報導，由於半導體行業的衰退，機構預測三星電子負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門2023年度虧損將超過10萬億韓元。

印度擬禁稻米出口 恐推升全球價格

印度計劃管制稻米出口，歐洲國家消費者荷包將失血。印度政府為了抑制通貨膨脹，有意管制當地生產的稻米出口。對此，英國智庫認為，恐為進口稻米的歐洲市場帶來價格上漲的壓力。

南歐熱浪衝擊旅遊 觀光客「北上」 業者也喊：9月再來

北半球廣泛地區續受酷熱之苦，其中歐美這波熱浪預計本周將見高峰。不過當此新冠疫後最熱鬧的暑假旅遊旺季剛開始，一個個歐美景點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦