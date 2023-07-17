拖累整體集團獲利…三星半導體事業表現低迷 今年料將虧損逾10兆韓元

三星電子負責半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，今年的虧損料將突破10兆韓元（79億美元），因半導體產業陷入衰退。

韓媒BusinessKorea報導，根據各家證券業者截止16日的預估，培育證券和KB證券均認為，DS部門今年的營業損失將從10.3兆韓元起跳，NH證券的預估更高達14.7兆韓元，與三星該部門2022年獲利23.8兆韓元形成強烈對比，凸顯產業景氣嚴重下滑。

根據韓聯社Infomax彙整證券業者這一個月來的獲利預期，三星今年度的合併營業利益約為8.9兆韓元（70.4億美元），比去年同期銳減79.5%，主因正是DS部門的拖累。

三星DS部門第1季的營業損失為4.58兆韓元，第2季約為4兆韓元，意味著光上半年累計虧損就達到約8兆韓元。

三星電子近期宣布，第2季營業利益的初估值為6,000億韓元，為2009年第1季以來最低，比去年同期銳減95.7%。部分分析師也說，DS部門的表現可能比預期差。

IBK投資證券公司研究員金文浩（音譯）說：「位元成長率比預期高，價格跌幅比預期小，但DS部門將受累於下游產業的展望持續下修。」