機構：三星電子2023年半導體虧損將超10萬億韓元

集微網消息，據businesskorea報導，由於半導體行業的衰退，機構預測三星電子負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門2023年度虧損將超過10萬億韓元。

投資機構Kiwoom Securities和KB Securities預估三星電子DS部門的年度經營虧損達10.3萬億韓元，NH Securities預估其虧損高達14.7萬億韓元。

根據韓聯社Infomax上個月發佈的證券公司盈利預測滙總，三星電子的年度綜合營業利潤預計為8.9026萬億韓元（70.362億美元）。與2022年營業利潤43.3766萬億韓元相比，下降了79.5%。這主要歸咎於半導體存儲器行業低迷導致DS部門出現巨額虧損。

與三星DS部門2022年23.8萬億韓元的營業利潤相比，可見下滑嚴重。

三星DS部門2023年第一季度運營虧損4.58萬億韓元，第二季度虧損預計在4萬億韓元左右。這意味著DS部門預計僅今年上半年就將虧損8萬億韓元。

在三星電子最近公佈2023第二季度初步營業利潤（6000億韓元）後，一些分析師表示DS部門的業勣可能弱於預期。

投資機構KB Securities分析師Kim Woon-ho表示：「位元增長率（Bit Growth）高於預期，價格下降幅度小於預期，但DS部門的負擔是下游行業的需求繼續向下修正。」

儘管需求依然疲弱，但業界普遍認為三星的半導體業績已在今年上半年觸底。受半導體減產、庫存下降、AI相關內存需求上升等影響，預計三星半導體業務將在下半年開始全面復甦。

三星電子在2023第一季度末開始全面削減存儲器產量。從晶圓投入到存儲晶片生產大約需要三個月的時間，因此削減的影響將在三到六個月後開始顯現。

據市場專家預測，三星第三季度DS部門的虧損將繼續，但將比第一季度和第二季度減少2至3萬億韓元。有業內人士表示，三星DS部門將在今年第四季度達到盈虧平衡點，運營虧損減少，甚至自去年第四季度以來首次實現季度盈利。

投資機構KB Securities分析師Kim Dong-won表示：「從第三季度開始，由於HBM3和DDR5內存等高價值產品出貨量增加，DRAM的平均售價將出現上漲，而NAND閃存價格的跌幅將放緩。在代工業務方面，由於高性能計算（HPC）和AI晶片等高端產品的代工訂單增加，三星預計將改善其經營業績。」