印度擬禁稻米出口 恐推升全球價格

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

印度計劃管制稻米出口，歐洲國家消費者荷包將失血。印度政府為了抑制通貨膨脹，有意管制當地生產的稻米出口。對此，英國智庫認為，恐為進口稻米的歐洲市場帶來價格上漲的壓力。

稻米價格續創新高

據《獨立報》報導，就在稻米價格已來到11年新高，印度總理莫迪傳出討論將禁止所有非巴斯馬蒂大米(non basmati rice)出口，相當於印度出口比率的8成，此舉將推升稻米價格繼續攀上新高點。

消息人士指出，印度政府目的是希望遏制通膨風險，特別是在即將到來選舉之前，雖然稻米管制可控制國內價格，但由於會造成供應吃緊，將導致全球價格進一步攀升。

印度產量佔全球稻米出口的4成以上，由於印度政府宣布將提高對農民的最低收購價，今年6月讓稻米價格上漲到5年來新高。

歐洲國家首當其衝

英國「能源與氣候情報部門」研究人員雷德蒙金表示，「英國進口稻米的3分之2是來自容易受到氣候影響的國家，其中印度佔去一半，約佔1.27億英鎊。隨著影響情況惡化，稻米短缺將讓從海外進口的糧食價格上揚，而這些糧食在英國本地是無法種植的。」

氣候衝擊稻米成長

印度一直面臨著固定持續熱浪與變幻莫測的季風氣候威脅，對農業生產造成影響，乾旱期更長與更強烈季風造成更短時間內降雨增加，對農作物生產帶來不利影響。

據《Livemint》報導，今年包括印尼、中國和菲律賓在內的國家一直在囤積稻米。世界氣象組織的數據指出，熱帶太平洋地區已出現7年來首次的聖嬰現象，預計將為許多種植稻米地區帶來乾旱的威脅。

印度6月的消費價格通膨加速上升，主要原因是食物價格上升。彭博社預計，由於印度料理的主要食材番茄價格上漲以及政府對農作物收購價格提高，通膨將再度反彈。

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