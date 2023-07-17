債市要翻身了？全球固定收益市場上周寫今年最佳報酬

全球固定收益市場上周寫下今年來最佳表現。不過，亞洲市場本周開局表現好壞參半，凸顯投資人現在要面對的情勢複雜。

根據彭博資資訊一項投資級證券指數（包含全球各貨幣計價公司債與公債），債券上周報酬率達2.3%，為2022年11月11日截止的五個交易日以來最佳單周表現，也是過去十年來最強勁表現之一。

交易人士說，亞洲美元計價公司債在17日上午盤大致持平，一些繼續上漲，特定投資級證券的利差縮小1至2個基點。

好壞參半的情勢凸顯出基金經理人面臨的挑戰。美國上周通膨數據顯示物價漲幅降溫，激發市場樂觀預期央行或許能停止激進緊縮政策。但美國上周五（14日）另一份報告顯示，消費者信心指數攀升約兩年高點，又帶動當天殖利率升高。

不過，一些市場人士預期公司債還有進一步上漲的空間，至少在亞洲是如此。高盛分析師Kenneth Ho和Chakki Ting在報告中表示：「通膨放緩的背景和美國經濟預期軟著陸，為亞洲信用市場提供支持性的環境。雖然我們認為市場技術面將維持支撐，但近月強勁的表現，使得要在市場中發現價值變得更難。」