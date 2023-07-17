美國與哥斯達黎加 建立半導體合作關系

集微網消息，美國駐哥斯達黎加大使館宣佈，兩國將在半導體供應鏈方面展開合作，此次合作是在美國2022年頒佈的《晶片和科學法案》基礎上實現的。兩國將探索實現全球半導體生態系統多樣化和發展的機會，並創建一個更加透明、安全和可持續的全球半導體價值鏈。

美國與哥斯達黎加之間的合作，將從半導體產業發展、監管框架以及勞動力和基礎設施方面的需求開始。這一夥伴關系將由ITSI基金促成，該基金由《晶片和科學法案》創立。

美國駐哥斯達黎加大使辛西婭·特萊斯（Cynthia Telles）表示：美國將哥斯達黎加眡為確保半導體供應鏈能夠跟上目前數字化轉型步伐的合作夥伴。哥斯達黎加總統羅德裡戈·查韋斯·羅夫萊斯表示：“美國通過《晶片和科學法案》支持哥斯達黎加半導體產業，是對該國值得信賴供應商地位的認可。該國將加緊努力，以更好的基礎設施和人才應對該行業日益增長的需求。

數據顯示，2021 年哥斯達黎加集成電路出口產品總值為 5.18 億美元，佔出口總額的20%。英特爾在該國擁有研發中心，新的半導體和晶片封測廠於2022年落成，消息稱美國政府將為該工廠的發展注資 520 億美元。哥斯達黎加是拉美地區唯一的英特爾組裝和測試工廠所在地，美國為了避免對中國半導體產業和關鍵零部件的依賴，因此選擇加大對該國的投資。據悉，英特爾第12代酷睿移動版處理器，由英特爾哥斯達黎加工廠工程師團隊為其產品研發及驗証提供硬體設計、軟體解決方案搭建等技術支持。

據悉，哥斯達黎加同時擁有鉄、錳、水銀、鋁土、金、銀、鎳、鍺、鉬等鑛產資源，其中其中鋁礬土、鉄、煤的蘊藏量分別達1.5億噸、4億噸和5000萬噸。