美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元指數（DXY）上周重挫2.3%，跌到100關卡之下，創下去年11月來最重單周跌幅。不少策略師和投資人認為，這個全球主要儲備貨幣的轉折點終於來到，即將開啟為期多年的下坡走勢。

如果他們的判斷無誤，全球經濟和金融市場將受深遠的影響。因通膨出現緩和現象，加深聯準會（Fed）即將停止升息的預期心理，美元也跌至逾一年來谷。空頭派進一步預測，明年勢必開始降息，美元注定還會再跌。

標準銀行G-10策略主管巴羅（Steven Barrow）上周五發布報告說：「我們預測美元正進入多年的走跌趨勢，部分原因是Fed緊縮周期將轉化寬鬆周期，這將拉低美元，就算其他央行降息也會如此。」

美元長期走跌所引發的漣漪效應十分可觀。開發中國家進口成本降低，將有助緩和物價上漲的壓力。美元轉跌，也有可能支撐連跌數月的日圓，並打亂日圓相關的投資策略。廣泛來說，美元疲軟往往會促進美國業者的出口，對歐洲、亞洲和其他地區的出口業相形不利。

不過，投資人過去因太早押注Fed降息會導致美元走低的例子屢見不鮮，結果反而蒙受損失。今年初即是如此，當時美元似乎即將進入持續下跌之勢，但隨著美國經濟數據證明Fed會繼續升息，美元轉而走穩。

對於空頭派來說，最怕的即是重蹈上述覆轍，況且Fed下個月可能還會再升息。

景順投信公司基金經理人 Georgina Taylor 還未準備在這個時候降低對美元的布局。她仍在觀察相關數據，不敢斷言對抗通膨已告一段落。

高盛集團的卡希爾認為，美國經濟強韌，是導致美元走低的可能性較以往周期更小的原因。不過，歐洲央行被迫長時間維持高利率之際，Fed若宣告結束對抗通膨，美元的支撐可能就此崩潰。