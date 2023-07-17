聖嬰現象擾亂行情 糖價可能續漲 黃豆有壓

聖嬰現象（El Niño）到來，可能劇烈擾亂從糖、黃豆、稻米到小麥等消費必需品的展望，MarketWatch整理，國際糖價可能有繼續上漲的空間，稻米供應也可能受影響，黃豆價格則因產量看增而面臨壓力。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在6月初宣布，聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。

Teucrium貿易公司董事總經理韓利表示，上次的強烈聖嬰現象發生在2015至2016年，對糖的影響最大。糖期貨價格從2015年8月15日到2016年9月30日大漲近一倍，主因為印度的2014／2015年到2016／2017年產季的糖產量下滑25%。

他說，糖價可能有進一步上漲的空間，取決於聖嬰現象的強度與嚴重程度。他也指出，在美國，聖嬰現象通常有利以機具耕種玉米和黃豆等作物的農民。Teucrium執行長吉爾伯第表示，美國氣候變暖將提高降雨和農作物產量，「基於春季乾旱對美國大部分農耕的影響未消，我們預期降雨量將增加，改善耕種環境」。

Barchart高級市場分析師紐森說，市場已顯現聖嬰現象對巴西黃豆和玉米產量的影響。美國農業部的報告顯示，巴西2022／2023年產季的黃豆和玉米產量看增。黃豆產量增加可能使價格承受壓力。