全球熱浪 燙傷經濟成長

創紀錄的高溫正籠罩著北半球各地，從美國、歐洲到日本，凸顯全球暖化帶來的威脅。這波熱浪不僅為各國電網帶來沉重壓力，還可能衝擊經濟成長，根據研究數據，夏季均溫每上升華氏1度（約攝氏0.56度），美國的經濟成長將減損0.15到0.25個百分點。

美國國家氣象局預測，美國最近幾天會「極其炎熱和危險」，高溫仍集中在西海岸，南部地區本周初會變得更熱，共有超過1億人受到酷暑的影響。

在歐洲，極端高溫席捲整個南歐。義大利衛生部已對羅馬和佛羅倫斯等16座城市發布「紅色警報」。氣象中心警告，民眾應為「今夏最強熱浪、同時也是有史以來最強熱浪之一」做好準備。羅馬17日氣溫可能達到攝氏40度，18日甚至飆至43度，創新高紀錄。歐洲太空總署說，義大利西西里島與薩丁尼亞島氣溫可能高達攝氏48度，「這可能是歐洲有紀錄以來的最高溫」。

希臘國家氣象機構EMY指出，部分地區15日最高氣溫可能達到攝氏44度。獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）16日將連續第三天暫停開放。法國氣象機構也表示，6月是法國有紀錄以來第二熱的月份，11日以來多個地區都處於熱浪警報。

在亞洲，日本東部部分地區在16及17日的氣溫估計將升至攝氏38至39度，氣象機構警告，氣溫可能追平或打破過往紀錄。

研究員發現，熱浪會抑制經濟成長。亞利桑那大學研究氣候變遷經濟後果的經濟學家勒穆恩表示，「有非常明顯的信號顯示，溫暖的年份與較低的產出有關」。他說，過多的熱量會損害勞動生產率，並可能損害學校的學習能力，因為「人們在高溫下無法充分利用大腦」。