解除對陸加徵關稅 葉倫：太早

美國財政部長葉倫表示，美國應該尋找各種方法以進一步「緩和」（de-escalate）與中國大陸的緊張，但現在取消川普政府對北京徵收的關稅還為時過早。

葉倫說，她熱切期望與中國大陸在共同關切的領域展開合作，包括為較貧窮國家進行債務重組。她表示，訪中之行有助於穩定美中關係，在共同關切的領域展開合作是美中對全球的義務。

當被問及中國經濟反彈放緩的證據時，葉倫說：「中國是世界許多國家的重要進口國，因此當中國經濟成長放緩時，會對許多國家產生影響—我們已經看到了這一點。」她說，她與北京官員討論了他們計畫如何解決經濟疲軟問題。

廿國集團（G20）財長與央行首長會議預定今天在印度揭幕。葉倫十六日在廿國集團財長和央行總裁集會之前發表上述言論，她在印度甘地訥加爾（Gandhinagar）受訪指出，「未來尋找緩和局勢的方法將會很有用。」葉倫說，美國即將完成一項為期四年的對中國大陸關稅審查。她日前在訪問北京期間討論了這個問題。

她說：「徵收關稅是因為我們對中國方面的不公平貿易行為感到擔憂—而且我們對這些行為的擔憂依舊存在。」「因此，隨著時間的推移，也許這是我們可以取得進展的一個領域。但我會說，至少在目前，把這個做為降溫的領域還為時過早。」

葉倫重申，美國對大陸實施出口管制和投資限制是基於國家安全的考慮，並非要切斷與這個世界第二大經濟體的關係。葉倫指出，「我們在很多領域進行貿易和投資，這是完全沒有爭議的，而且對雙方都有利」。

她指出，拜登政府的「友岸外包」（friend-shoring）政策，旨在重塑全球供應鏈，以減少對大陸的過度依賴。她認為印度是這方面「不可或缺的合作夥伴」。她明天離開印度後，將前往美國另一個友岸外包目的地越南。