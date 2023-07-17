提供持H1-B簽證者工作許可 加國挖角美科技人才

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

加拿大16日起發放工作許可證給美國H-1B簽證持有人，而且不必有工作就能搬到加拿大，到當地再找工作，希望在國際學生和外國專業人士對美國綠卡申請難度高又慢，日漸感到挫折之際，「挖角」這些人才，從而讓這些人成為永久居民。

根據加拿大的「H-1B特殊職業簽證持有者工作許可證」計畫，16日起，持有美國H-1B簽證者與目前的家人，都符合申請效期三年工作簽證的資格。這項計畫將實施一年、或收到1萬份申請。這是加拿大移民當局所研擬「科技人才戰略」的一環。

加國這項計畫允許申請的美國H-1B簽證者不須有工作就能申請。加國專家表示，根據加拿大的點數累積移民制度，符合該計畫資格的移民可能很快就成為永久居民。

國際學生和專業人士越來越明白，要H-1B簽證參與抽籤愈來愈激烈、綠卡申請積壓又不斷增加，想在美國永久定居太慢也太難。從英國到澳洲等英語系國家全都受惠於外國人對美國移民體系的挫折。

移民律師指出，加拿大會成為選項之一，是因為在過去15年的修法後，國際學生在畢業後有更容易成為永久居民的管道，就算在美國企業工作，隨著遠距辦公日益盛行，也能在相同時區的加國上班。

美國 加拿大

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