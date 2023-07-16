油市供需終於轉緊 下半年上看90美元

對油市多頭來說，今年多數時間都相當艱困，但跡象顯示，這群多頭終將獲得回報。

彭博資訊報導，國際油價在疲軟好幾個月後，上周終於回到每桶80美元以上，因中國大陸及其他一些地區的需求回升到新高，同時石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）進一步減產，將使全球貯油量迅速枯竭。

國際能源總署（IEA）石油市場主管波索尼表示，「我們預期油市供給將嚴重吃緊。由於季節性的需求增加，我們的確認為第三季油價將繼續上揚」。

油價回升除了犒賞多頭之外，也有利能源生產業者，對全球經濟卻大大不利，並且影響美國總統拜登及俄羅斯總統普亭等政治領袖的命運。

布蘭特油價回到80美元，是否意味著油價將由弱轉強，目前還不清楚。經濟風暴的陰霾依然未消，包括中國大陸經濟指標疲軟，歐、美持續升息，以及伊朗與俄羅斯的折價原油持續流入油市。但至少顯示油價已經打底完成。

油價已完成打底

油市觀察家上半年一直在調降油價預估。由於全球經濟成長乏善可陳，專家們拋棄了每桶100美元的預估，沙國甚至一再減產以支撐油價。但分析家普遍認為，下半年油市將比上半年強，上周終於見到蛛絲馬跡，布蘭油價回升到5月來高點。

Rystad能源顧問公司油市研究副總裁雷昂表示，「這是市場期待的轉捩點。看來油市的盛夏已經開始」。

供給吃緊源自於沙烏地阿拉伯及其他OPEC+國家的減產行動，終於開始發揮影響。沙國之前片面宣布7月日產量減少100萬桶的措施將持續到8月，進一步推升油價。俄羅斯之前遲遲未能落實減產承諾，但彭博資訊的油輪追蹤數據顯示，在7月9日止的四周期間，俄國的出口量約減少25%。

渣打銀行指出，6月起油市供需天平已從過剩轉向短缺，預料未來幾個月短缺量將倍增，8月每天將吃掉280萬桶的庫存量。避險基金Northern Trace資本公司投資長伍茲表示，「所有個別基本面因素終於翻多」。

基本面因素翻多

不過，許多油市交易商仍對油價回升行情表示懷疑。經濟環境不確定，包括中國大陸製造業萎縮、歐洲成長遲滯以及美國升息可能引發經濟衰退，都對需求不利。IEA也已下修今年全球燃料消費量預估。

在供給面，美國、巴西、蓋亞那產量都增加，伊朗及委內瑞拉也在增產，伊朗出口量更已達五年高點。

華爾街金融機構也看淡油價。摩根大通表示，OPEC+必須進一步減產，摩根士丹利預測明年油市將再現供給過剩。

即使如此，仍有許多市場觀察家預料油價將大幅回升。沙國已經表示將採取一切必要作法，以維持油市平衡，且可能再延長減產期。拉皮丹能源集團總裁麥克納利表示，「除非總體經濟大幅減緩，則油價將回升到每桶90美元」。