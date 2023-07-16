各國拚製造業在地化 短鏈時代來臨

各國製造業走回在地化，恐讓世界經濟面臨巨大損失！隨著美國擴大振興國內疲軟的製造業後，各國也開始加強國內生產，避免他國專美於前，如印尼、中國等國開始限制自然資源出口。然而，在失去全球分工的狀況下，各國生產僅能仰賴國內資源，反而失去供應鏈集結各國優勢的彈性。

各國投資製造業

《經濟學人》報導，在過往的全球化下，先進國家大力發展先進的科技業或服務業，而製造業多半外包到勞力密集的其他國家，如中國還有「世界工廠」的稱號。上述狀況也使得製造業佔全球經濟產出比重下降，從1997年的19%下降到至今的16%。

在疫情下，各國開始意識到國際供應鏈不如想像中可靠，導致西方國家開始加強本身的製造業。《mckinsey》報導，支持強化國內製造業的聲音表示，現今美國出現勞動力短缺、債台高築與綠能轉型的壓力，一旦能擴大製造業，帶動美國經濟發展，上述問題都能迎刃而解。

國際關稅壁壘曾瓦解

然而，製造業過往的榮景已不復存在，像是在許多富裕國家，中階技術勞工的市場需求逐漸減少，且歐美兩國擴大投資製造業，都是希望能引入高科技建立高自動化的工廠，初階勞工在此狀況下，仍不受到市場的青睞。

經濟學家們更指出，其實過去製造業帶動世界經濟發展的想法其實是錯誤的，更應考量到服務業增長與國際關稅壁壘瓦解等情形，「事實上，經濟合作暨發展組織國家的經濟成長，與製造業經濟的比重幾乎沒有任何關係」。

關鍵物資應結盟交流

為了避免過度倚重國際供應鏈，各國政府現在熱中於提高國家自足自給的能力，但國際貨幣組織指出，各國都一頭熱強化國內生產的話，反而會導致各國產業生產受限於國內原有的資源，反而不如國際多元供應鏈來得有彈性。

制定補貼國內製造業政策的美國官員認為，其實上述的弊病可以避免，美國在全力推行自己的產業政策，如協助傳統工業綠色轉型時，也應同步協助西方盟友。歐盟也希望與各國建立夥伴關係以供應關鍵物資，增加整體產業的韌性。

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