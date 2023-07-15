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身家高達3.5兆台幣 巴菲特妻子嫌一杯咖啡要價百元太貴
艾倫公司太陽谷會議（Allen & Company Sun Valley Conference）是一年一度的全美媒體財務會議，11日至14日在愛達荷州舉行。「股神」巴菲特（Warren Buffett）與妻子艾絲翠（Astrid Buffett）連袂出席。
這場會議的出席者都是既富且貴，以巴菲特來說，身家就高達1150億美元（約合新台幣3.5兆元）。「紐約郵報」卻爆料，77歲的艾絲翠對於會場咖啡吧提供的咖啡每杯4美元（約合新台幣123元）嫌貴，抱怨連連，表示這種價位可以買「1磅的咖啡」！而美國咖啡每杯的平均價格是5美元。
巴菲特是全球第七大富豪，生性儉樸。老友比爾蓋茲爆料，曾看過巴菲特掏出一疊兌換券，在麥當勞結帳。
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