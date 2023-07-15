快訊

影╱客機降落突失控撞牆「斷成兩截」！機上34人命大生還

涉冒名國產棒棒腿領獎金 台中午餐業者驚爆改名再投標遭巿府送法辦

學校數不足、塞車、高物價...竹北人痛苦指數飆高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導
馬斯克。 路透社
馬斯克。 路透社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，他新成立的人工智慧公司xAI目的是要「瞭解宇宙」，並會和他旗下推特、特斯拉等公司密切合作。

馬斯克在推特音訊空間（Twitter Spaces）上長達90分鐘的語音聊天中，在話題轉向地球演化及文明的脆弱等議題之際，首度談到他對xAI的願景。

為了深化對宇宙的瞭解，馬斯克開玩笑地表示，xAI的任務宣言將是「這到底是怎麼回事？」。

馬斯克12日宣布成立xAI。他先前曾指責OpenAI和谷歌（Google）等公司，在不考慮人類可能面臨風險的情況下開發人工智慧（AI）技術。

OpenAI和Google並未回應路透社的置評請求。

他表示，xAI試圖要打造一個「好的通用人工智慧（AGI）」，以取代微軟（Microsoft）、Google和OpenAI。通用人工智慧指的是能夠像人類一樣解決問題的AI。

在這次推特音訊空間談天時間中，馬斯克表示，xAI將與他旗下其他公司密切合作，像是推特和特斯拉（Tesla）等。

xAI將利用公開推文來訓練其AI模型，可能也會在AI軟體方面與特斯拉合作。

馬斯克表示，這樣的關係將能「互惠互利」，並能加快特斯拉在自動駕駛能力方面的進展。

另一方面，他還指責所有AI公司都用推特數據來訓練他們的模型，而他認為這樣的作法是非法行為。

倡導對AI進行監管的馬斯克表示，他已推動和白宮官員舉行會議，並在最近與中國高階官員的會議中，強調監管AI的重要性。

馬斯克 特斯拉 OpenAI

延伸閱讀

瞄準國產IONIQ 5純電車而來　特斯拉在韓國引進更便宜的Model Y！

馬斯克跟陸高層討論AI安全 稱沒有政府想發現自己被數位超級智慧取代

馬斯克又發驚語：「我有點親華」認為中國被低估了

特斯拉真的要賣台幣75萬元電動車了？傳規劃印度廠將年產50萬輛

相關新聞

美主要進口國 大陸被墨、加超越落居第三

日經新聞報導，隨著美中兩大經濟體持續脫鉤，中國大陸今年上半年對美出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，美國最大進口來源國將...

克魯曼：美經濟將軟著陸 須留意通膨變化、新一波衰退

美國近來發布的數據顯示，基礎通膨快速下滑，降溫幅度甚至超越樂觀者期待，且失業率並未升高。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯...

馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，他新成立的人工智慧公司xAI目的是要「瞭解宇宙」，並會和他旗下推特、特斯拉...

強勢財報推動 道瓊漲113點連五日上揚

道瓊工業平均指數攀升，因一些大型銀行和企業的強勁獲利結果拉開了財報季序幕。

Fed「鷹王」 博拉德將離職

在美聯準會（Fed）素有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard），已辭去這個擔任15年的職位...

美股超級財報季 好彩頭

美股超級財報季本周開鑼，由摩根大通、富國銀行和花旗拉開序幕，摩根大通和富國銀上季獲利都受益於升息而大增，且投資銀行部門都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦