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華爾街巨頭Q2財報強勁 美股道瓊早盤上漲160點
美股三大指數14日早盤全面開高走高，道瓊工業指數漲160點，摩根大通和富國等華爾街巨頭強勁的財報，為超級財報季的開啟帶來好兆頭，提振了市場的樂觀情緒。
道瓊工業指數漲0.5%，標普500指數和那斯達克綜合指數都漲約0.2%。費城半導體指數漲0.03%、台積電ADR漲0.8%。
拜利率升高帶動利息收入所賜，摩根大通上季獲利躍增67%至144.7億美元，比市場預期優異，早盤股價應聲上漲逾2%。富國銀行上季的獲利勁增57%至49.4億美元，帶動股價漲近3%。花旗集團上季表現較遜色，獲利下滑，但調整後的每股盈餘1.37美分仍優於市場預期的1.3美分，早盤股價在平盤附近波動。
然而，分析師對本財報季的預估較為悲觀，根據FactSet數據，標普500成分企業的獲利料將年減約7%，為2020年第2季以來最慘澹的財報季。
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