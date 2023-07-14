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有望擴及其他媒體？OpenAI和美聯社簽署新聞資料庫授權協議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI與美聯社宣布達成授權協議，將取得美聯社的部分新聞報導資料庫授權。美聯社
OpenAI與美聯社宣布達成授權協議，將取得美聯社的部分新聞報導資料庫授權。美聯社

大受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，與國際知名的通訊社美聯社宣布達成授權協議，將取得美聯社的部分新聞報導資料庫授權。

OpenAI和美聯社發布聯合聲明表示：「這項安排將讓OpenAI取得美聯社部分文本檔案的授權，美聯社將運用OpenAI的技術和產品專業。」雙方未透露這樁交易的財務條件，只表示將檢視「在新聞產品和服務的生成式AI使用案例」。OpenAI將能取得1985年之後的美聯社新聞報導。

美聯社目前未在新聞報導使用生成式AI工具，但近十年來已採取其他形式的AI，例如自動生成企業財報內容、以及報導一些運動賽事，也主導一項幫助地方新聞機構把AI納入營運的計畫，最近也推出一項由AI驅動的圖庫搜尋。

OpenAI和其他科技公司必須在系統餵入大量文字作品，包括書籍、新聞報導、社群媒體聊天等，以改善其AI系統，卻也引發侵權問題，除了新聞機構，書籍作者也尋求自己的作品被用於訓練AI系統的補償，超過4,000名作家上月底聯署致函OpenAI、Google、微軟、Meta及其他AI開發者的執行長，指控打造「模仿並反芻」其措辭、風格和構想的剝削作為。

美聯社資深副總裁與營收長海特曼在聲明指出，樂見OpenAI坦承以事實為根據且無黨無派的新聞內容，對其技術至關緊要，也尊重美聯社智慧財產權的價值。

西北大學通訊研究與電腦科學教授迪亞科普洛斯指出，美聯社的協議對OpenAI等業者很珍貴，因為提供能用於訓練的大量素材，也免去訴訟風險，擁有所需素材的合法取得管道。

新聞產業分析師達克特認為，這項協議的影響遠不止於美聯社，因為美聯社規模龐大，和其他新聞機構也有深度連結，例如美聯社決定讓1990年代的新聞內容免費上網時，促使許多報紙媒體跟進，雖然這最後對新聞事業「是個很糟糕的點子」。

OpenAI 社群媒體 AI

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