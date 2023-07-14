台積電ADR漲1.61% 較台北交易溢價11.69%

Threads自7月5日推出後迅速累積龐大的用戶群，成為史上成長最快的社交應用程式，發布後短短5天內註冊用戶就飆升逾1億，甚至超過OpenAI的ChatGPT用戶增速。 從初步數據來看，Meta的Threads被證明是比推特更好用的社群平台...

2023-07-14 07:00