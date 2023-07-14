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台積電ADR漲1.61% 較台北交易溢價11.69%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲1.61%，收在105.57美元，較台北交易股票（2330）溢價11.69%。費城半導體指數同日上漲2.03%。

美國股市周四因投資人對聯準會緊縮周期即將結束的押注再提高，連續第二天上漲。道瓊工業指數收盤上漲47.71點或0.14%，收在34,395.14點；標普500指數上漲37.88點或0.85%，收在4,510.04點；那斯達克指數上漲219.61點或1.58%，收在14,138.57點。

台灣加權股價指數周四上漲99.37點，收在17,061.40點，台積電漲1.21%收在585.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 123.01 +1.53 110.00 +11.82

中華電 CHT 114.65 +0.54 115.00 -0.30

台積電 TSM 653.37 +1.61 585.00 +11.69

聯電 UMC 48.21 +0.39 47.50 +1.50

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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