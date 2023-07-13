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經濟飄搖拖累佳士得上半年銷售減少23% 下半年有望復甦

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
佳士得上半年全球銷售比去年同期減少23%。路透
佳士得上半年全球銷售比去年同期減少23%。路透

全球知名拍賣業者佳士得（Christie's）上半年全球銷售比去年同期減少23%，降至32億美元，因經濟不確定性促使賣家暫時不進入市場，特別是高價品項的賣家。

巴隆金融周刊（Baron's）報導，佳士得主管群在12日的記者會上強調，進入拍賣市場的品項都有買家收購，也做好新一批與年輕買家持續增加、及更看重線上銷售的成長準備，行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）說：「總體環境和2021年或2022年不同。但在當前景象下，我們的表現保持非常穩健。」

施俊安指出，從1~6月的2.21萬種所有類別品項，有87%都賣出，比率是該公司歷來最高，而且上半年的32億美元銷售，遠高於過去五年的平均值。

在佳士得的上半年總銷售中，27億美元是透過拍賣，包括網路銷售的1.87億美元，私人銷售則年減19%至4.84易每元。但施俊安表示，上半年的網路競標數增加，顯示買家群眾擴大，是未來的好兆頭。根據最新數字，上半年拍賣中，將近80%都是網路投標，遠高於2019年新冠疫情前的45%，在實況拍賣的競標中，也有48%是線上投標。

數位互動提高，也助長精品銷售，佳士得39%的新客戶為購買珠寶、手表和手提包和酒品。整體而言，這個類別上半年銷售黏比激增43%到5.9億美元，也是該公司這個類別歷來最高的半年銷售額。

佳士得主管群也樂觀看待下半年前景，除了本周的倫敦拍賣會，還有許多前景可期的作品拍賣。

拍賣行邦瀚斯（Bonhams）同日也發布上半年的銷售數字，年比成長32%到5.52億美元。該公司特主要聚焦於銷售額100萬美元的拍賣品。

佳士得 主管 疫情

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